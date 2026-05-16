تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

حذر أطباء وخبراء صحة من عادة يومية يفعلها ملايين الأشخاص أثناء استخدام الهواتف المحمولة، مؤكدين أنها قد تسبب مشكلات صحية تدريجية تؤثر على الرقبة والعمود الفقري والعينين وحتى جودة النوم.

وأوضحت الدكتورة إسراء عبد الفتاح أخصائي المخ والأعصاب من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الانحناء الطويل للرأس أثناء النظر إلى شاشة الهاتف يُعد من أكثر العادات ضررًا في العصر الحديث، خاصة مع الاستخدام المتواصل لساعات طويلة دون راحة.

ما خطورة الانحناء أثناء استخدام الهاتف؟

يشير الأطباء إلى أن إمالة الرأس للأسفل لفترات طويلة تضع ضغطًا كبيرًا على فقرات الرقبة والكتفين، ما يؤدي إلى ما يُعرف بـ”رقبة الهاتف”.

ومع الوقت، قد يشعر الشخص بألم مزمن في الرقبة أو الكتفين أو أعلى الظهر، إضافة إلى الصداع والتشنجات العضلية وصعوبة الحركة.

ويؤكد الخبراء أن المشكلة لا تظهر فجأة، بل تتطور تدريجيًا مع تكرار الوضعية الخاطئة يوميًا.

تأثير الهاتف على العمود الفقري

عندما ينحني الرأس بزاوية كبيرة للأسفل، يزداد الحمل الواقع على العمود الفقري بشكل ملحوظ، لأن وزن الرأس يصبح مضاعفًا على الرقبة.

ومع الاستخدام المستمر قد يؤدي ذلك إلى:

* آلام الرقبة والظهر
* شد عضلي مستمر
* انحناء الكتفين
* ضعف وضعية الجسم
* الشعور بالإرهاق السريع

العين أيضًا في خطر

لا تتوقف الأضرار عند الرقبة فقط، إذ يحذر أطباء العيون من التركيز الطويل في شاشة الهاتف دون راحة، لأنه قد يسبب:

* جفاف العين
* زغللة مؤقتة
* إجهاد بصري
* الصداع
* حساسية الضوء

كما أن استخدام الهاتف في الظلام يزيد من إجهاد العين ويؤثر على جودة النوم بسبب الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة.

عادة ليلية خطيرة

ويحذر الأطباء أيضًا من استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة، لأنها عادة تؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

وقد يؤدي ذلك إلى:

* الأرق
* النوم المتقطع
* صعوبة الاستيقاظ
* ضعف التركيز خلال النهار

كيف تحمي نفسك؟

ينصح الخبراء باتباع بعض الخطوات البسيطة أثناء استخدام الهاتف لتقليل الأضرار، منها:

* رفع الهاتف لمستوى العين
* أخذ راحة كل 20 دقيقة
* تقليل استخدام الهاتف قبل النوم
* الجلوس بوضعية مستقيمة
* ممارسة تمارين تمدد للرقبة والكتفين
* تقليل سطوع الشاشة ليلًا

الأطفال والمراهقون الأكثر تأثرًا

يشير المتخصصون إلى أن الأطفال والمراهقين من أكثر الفئات عرضة لهذه المشكلات بسبب الاستخدام المفرط للهواتف والأجهزة اللوحية لساعات طويلة يوميًا.

وقد يؤدي ذلك مع الوقت إلى مشاكل في القوام وضعف النشاط البدني واضطرابات النوم والتركيز.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بعدم تجاهل الأعراض إذا استمرت لفترات طويلة، خاصة:

* ألم الرقبة المزمن
* التنميل في الذراعين
* الصداع المتكرر
* ضعف الحركة
* تشنجات الكتفين

لأن هذه العلامات قد تشير إلى ضغط على الأعصاب أو مشاكل تحتاج إلى متابعة طبية.

