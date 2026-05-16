توك شو|بكري: الهجرة غير الشرعية ضياع للأحلام..خبير:الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة مباشرة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي

مسؤول عسكري سابق: إيران تسعى للخروج من الحرب بمكاسب استراتيجية تعزز مكانتها إقليميا ودوليا

قال الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأتي في إطار حالة «الندية السياسية والاستراتيجية» التي تحاول إيران تكريسها في مواجهة الولايات المتحدة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية على لسان دونالد ترامب خلال جولته الآسيوية، إلى جانب المواقف الصينية الأخيرة.



الفرص الأكاديمية تُقاس بالكفاءة.. موافي: التعليم في الجامعات الخاصة مش عيب

ردّ الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على رسالة من أحد خريجي كلية الصيدلة، عبّر فيها عن رغبته في العمل كمعيد بالجامعة، لكنه تردد بسبب حصوله على فرصة في جامعة خاصة مقابل تركه للعمل الحكومي.

وجاء الرد خلال برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، حيث تناول موافي فكرة التفرقة بين التعليم الحكومي والخاص، مؤكدًا أن هذا المفهوم لم يعد صحيحًا في الوقت الحالي.

حسام موافي يوضح علاقة طنين الأذن بارتفاع ضغط الدم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن طنين الرأس من المشكلات التي قد يعاني منها بعض المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وأضاف موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن طنين الأذن قد يكون عرضًا جانبيًا لبعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يحدث نتيجة تأثير ارتفاع الضغط على أحد أعصاب الجمجمة.

خبير تشريعات اقتصادية: الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة مباشرة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي

أكد الدكتور ألكسندر أتونوسوفا خبير تشريعات اقتصادية، أن الرئيس الأمريكي لا يمتلك أي صلاحيات مباشرة للتأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، موضحًا أن النظام الأمريكي قائم على وجود هياكل تنظيمية مستقلة تضمن التوازن والرقابة داخل مؤسسات الدولة، قائلا: إن «الرئيس لا يستطيع فرض قرارات على الاحتياطي الفيدرالي أو التدخل في كيفية إدارة البنك المركزي للسياسات النقدية».

ياسمين عز: العدادات الكودية رفعت الفواتير 3 أضعاف والمواطن يتحمل مخالفات المقاولين

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن العدادات الكودية تجبر السكان المخالفين على دفع أعلى شريحة كهرباء منذ أول كيلو وات، ما أدى إلى ارتفاع الفاتورة بنحو 3 أضعاف.

وأوضحت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامجها «كلام الناس» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن هذه العدادات تُركّب لأي ساكن في عمارة مخالفة أو بها دور إضافي أو تغيير في نشاط الجراج أو تعديل في الرسومات الهندسية.

مصطفى بكري : الصين ترفض التصعيد العسكري في المنطقة وتسعى للتهدئة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين حملت أبعادًا سياسية واقتصادية مهمة، كان أبرزها الملف الإيراني والتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج.



وأوضح بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن اللقاء بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ عكس اختلافًا واضحًا في أسلوب إدارة الأزمات الدولية، حيث ظهر ترامب بأسلوبه المعتاد القائم على القوة والاستعراض، بينما تعامل الرئيس الصيني بهدوء وحسابات دقيقة.

بكري عن كارثة مركب سيدي براني: الهجرة غير الشرعية ضياع للأحلام

علق الإعلامي مصطفى بكري على واقعة مركب سيدي براني، مؤكدًا أن الحادث الأليم يعكس خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي باتت تهدد حياة الشباب بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن تكرار هذه الكوارث يكشف حجم المأساة التي يعيشها الباحثون عن حلم السفر بأي وسيلة.

الهجرة غير الشرعية أصبحت من أخطر الظواهر

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن الهجرة غير الشرعية أصبحت من أخطر الظواهر التي تواجه الشباب في الوقت الحالي، حيث يندفع كثير منهم وراء حلم تحسين الأوضاع المعيشية، معتقدين أن السفر بأي طريقة هو الطريق الأسرع لتحقيق المستقبل الأفضل.

شعبة القصابين: لحوم سودانيةوجيبوتية بالمجمعات بـ350 إلى 400 جنيه للكيلو

أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن سوق اللحوم يشهد حالة من التوافر مع اقتراب عيد الأضحى، سواء للحوم البلدية أو المستوردة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة طرحت كميات كبيرة من اللحوم السودانية والجيبوتية داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

أسعار اللحوم البلدية

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن"، أن أسعار اللحوم البلدية في محال الجزارة تتراوح حاليًا بين 470 و520 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة، مؤكدًا أن المعروض متوفر بشكل طبيعي في الأسواق.