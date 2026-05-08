بردًا وسلامًا على قلبك.. رسالة حسام موافي لكل أم فقدت ابنها

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة مؤثرة لكل أم فقدت ابنها، مؤكّدًا أن الصبر على الفقد عبادة عظيمة، وأن رحمة الله أوسع من أن تُقاس بمصائب الدنيا. جاء ذلك خلال برنامجه “ربي زدني علمًا” المذاع على قناة صدى البلد.

ألم فقد الأبناء

وأشار موافي إلى تلقيه رسائل من أمهات يعانين ألم فقد الأبناء، موضحًا أن التساؤل عن “الحكمة من وفاة الشباب” أمر خطير، مستشهدًا بالآية الكريمة: “الله لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون”.

وأوضح أن من يتوفى في حوادث السيارات يُعد في حكم الشهداء، مؤكدًا أن الروح هي الأصل والجسد مجرد وعاء، مضيفًا: “لو جبت مياه ورميتها في الشارع، بعد فترة تتبخر، فهل اختفت؟ لا، تحولت من صورة إلى صورة أخرى، هكذا الروح تنتقل إلى عالم آخر بإذن الله”.

واختتم موافي رسالته بالتأكيد على أن علاج مصيبة الفقد هو الصبر والصلاة، مستشهدًا بالآية: “واستعينوا بالصبر والصلاة”، مشددًا على أن الصبر عبادة عظيمة، ومن يصبر فله الجنة بإذن الله.