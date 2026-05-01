حسام موافي يحذر من تأثير القلق على مستوى السكر في الدم

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، من تأثير القلق والتوتر النفسي على مستوى السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكري.

وأوضح خلال برنامج "رب زدني علماً" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد" أن القلق والتوتر يمكن أن يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في مستوى السكر، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري لكن لديهم قابلية وراثية للإصابة به.

وأشار إلى حالة لشخص كان قد خضع لفحوصات طبية شاملة وأثبتت أنه سليم، ولكن بعد تعرضه لموقف مفاجئ تسبب في حالة توتر شديدة، ارتفع مستوى السكر لديه إلى 300 رغم عدم إصابته بالمرض.

وأكد موافي أن التوتر النفسي يساهم في إفراز هرمون الكورتيزون في الجسم، الذي قد يؤثر على عمل الأنسولين ويؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وأوضح أن اختبار الكورتيزون قد يكون أداة مفيدة للكشف المبكر عن القابلية للإصابة بمرض السكري في الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع المرض.