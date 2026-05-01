سر الحفاظ على توازن سيولة الدم .. حسام موافي يحذر

أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أهمية فحص INR للأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة.

وتابع خلال برنامج رب زدني علمًا:هذا الفحص يساعد في قياس سيولة الدم، ويجب أن يتراوح نتيجة التحليل بين 2 و3 للأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة.

و أوضح الدكتور موافي أن المعدل الطبيعي لسيولة الدم لدى الأشخاص الأصحاء يكون 1.

وأضاف أن زيادة نتيجة التحليل عن 3 تشير إلى خطر النزيف، بينما إذا كانت النتيجة أقل من 2، فإن ذلك قد يشير إلى أن المريض غير ملتزم بتناول الأدوية بشكل صحيح.

كما نصح بإجراء فحص INR كل 21 يومًا لمتابعة حالة سيولة الدم بشكل دوري، وعرض النتائج على الطبيب المعالج.