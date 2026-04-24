أبرزها تورم في الساقين.. حسام موافي يكشف أعراض الغدة الدرقية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن أبرز أعراض اضطرابات الغدة الدرقية، موضحًا أن كثيرًا من الناس لا ينتبهون لها في بدايتها.

أعراض نشاط الغدة الدرقية

وقال موافي، خلال برنامجه على “صدى البلد”، إن نشاط الغدة الدرقية قد يظهر في صورة تعرق شديد دون مجهود، وفقدان ملحوظ في الوزن، إلى جانب الإحساس بخفقان القلب بشكل واضح، وقد يلاحظ المريض أيضًا تغيرات في شكل العين والمظهر العام للجسم.

أعراض كسل الغدة الدرقية

وأوضح أن كسل الغدة الدرقية يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، وتورم في الساقين، وحالة من الإمساك، بالإضافة إلى الشعور بالخمول والكسل بشكل غير طبيعي.

تشخيص الحالة

وأشار إلى أن تضخم الغدة الدرقية لا يعني بالضرورة وجود ورم في الرقبة أو ارتباطه به بشكل مباشر، مؤكدًا أن التشخيص الدقيق يتم من خلال الفحوصات الطبية والموجات الصوتية على الغدة.