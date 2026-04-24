Samsung Galaxy Z Fold8 بشاشة أكبر.. تعرف على المميزات

كشف أحدث التسريبات عن عزم علامة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتفها المننتظر بشاشة قابلة للطي Samsung Galaxy Z Fold8 مع “نوتش” أصغر في كاميرا السيلفي، ما يعطي مساحة أكبر للشاشة.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا”، سيأتي إطار الكاميرا في Samsung Galaxy Z Fold8 أقل سمكاً حيث ستبلغ 2.5 ميلليمتر من Samsung Galaxy Z Fold7 البالغ 3.7 ميلليمتر.

الأمر الذي يبشر بنقلة تقنية كبيرة في كاميرات سامسونج، ما جعلها تستغني عن هذه السماكة والضخامة في بروز وإطار الكاميرا الرئيسية.

وللتذكرة يحمل هاتف Galaxy Z Fold7 بكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل في الفتحة الموجودة على الشاشة الخارجية “نوتش”، ومن المتوقع أن تكون مثيلتها في هاتف Fold8 بترقية أفضل منها، وكذلك الكاميرا الأساسية سواء العدسة الرئيسية أو الواسعة.

تظهر التسريبات أن أبعاد الهاتف الجديد Samsung Galaxy Z Fold8 ستبلغ عند غلقه 158.4 x 143.2 x 4.5 ميلليمتر، بينما وهو مفتوح حوالي 158.4 x 72.8 x 9 ميلليمتر.

بينما قياسات هاتف Samsung Galaxy Z Fold7 تبلغ 158.4 x 143.2 x 4.2 عند غلقه، وهو مفتوح حوالي 158.4 x 72.8 x 8.9 ميلليمتر.