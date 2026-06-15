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رد فعل مفاجئ من حسام البدري بعد اقتراب الأهلي من التعاقد مع عموتة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل مفاجئ من حسام البدري بعد اقتراب الأهلي من التعاقد مع عموتة

عموتة والبدري
عموتة والبدري
محمد بدران

أكد حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي، احترامه وتقديره الكبير لما قاله الكابتن حسن شحاتة بشأن دعم المدرب المصري، مشددًا في الوقت نفسه على دعمه الكامل للمدرب المغربي حسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، متمنيًا له التوفيق في مهمته خلال الفترة المقبلة.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية إن عموتة مدرب مميز يمتلك خبرات كبيرة، ونجح في تحقيق بطولات مهمة خلال مسيرته التدريبية، مؤكدًا أن التعاقد معه يمثل إضافة قوية للنادي الأهلي.

وأضاف حسام البدري أن وجود مدرب بحجم حسين عموتة في قيادة الأهلي أمر إيجابي، متمنيًا له النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة، ومؤكدًا أن النادي استفاد من خبراته السابقة.

كما وجّه البدري الشكر للكابتن حسن شحاتة على دعمه المستمر للمدرب المصري، معتبرًا أن مثل هذه المواقف تعكس روح الاحترام والتقدير داخل الوسط الرياضي.

واختتم البدري تصريحاته بالتأكيد أن نجاح أي مدرب في منصبه الجديد هو نجاح للكرة العربية بشكل عام، متمنيًا التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.

عموتة البدري الأهلي الادارة الفنية

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