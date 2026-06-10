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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام البدري يحقق اللقب الرابع مع أهلي طرابلس

حسام البدري
حسام البدري
عبدالله هشام

تُوج فريق أهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا لموسم 2025/2026، بعد الفوز على منافسه أهلي بنغازي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب مؤيد اللافي في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وحقق أهلي طرابلس لقب كأس ليبيا للمرة الثالثة على التوالي، واللقب التاسع في تاريخه، ليواصل كتابة تاريخ مميز في البطولة ويعزز مكانته كأحد أبرز أندية الكرة الليبية.

بطولات حسام البدري مع أهلي طرابلس

ويواصل حسام البدري تحقيق البطولات والإنجازات في ليبيا حيث وصل للقب الرابع مع الفريق الليبي .

لقب الدوري الليبي الممتاز دون هزيمة. 

حصد كأس ليبيا “مرتين” 

كأس السوبر الليبي “مرة”

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لنجاحات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، الذي نجح في فرض حالة من الاستقرار الفني داخل الفريق، انعكست على الأداء والنتائج في مختلف البطولات.

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