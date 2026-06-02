حسين الشحات يقترب من أهلي طرابلس الليبي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن حسين الشحات بات قريبًا من خوض تجربة جديدة خارج الأهلي، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

حسين الشحات

وأوضح عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عرض الأهلي لتجديد عقد اللاعب توقف عند 30 مليون جنيه سنويًا، بينما يمتلك الشحات عرضًا ماليًا قويًا من نادي أهلي طرابلس الليبي تصل قيمته إلى مليون ونصف دولار في الموسم الواحد، ما يجعله أقرب للانتقال إلى الدوري الليبي خلال الفترة المقبلة.

وكان قد حرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على توديع العاملين والموظفين داخل مقر النادي بالجزيرة، بعدما انتهى عقده رسميًا مع القلعة الحمراء وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وشهد ملعب مختار التتش لحظات وداع مؤثرة، حيث التقط الشحات عددًا من الصور التذكارية مع عمال وموظفي النادي، الذين حرصوا على مصافحته وتوجيه كلمات التقدير له بعد سنوات قضاها داخل صفوف الفريق.

كما قام اللاعب بجمع متعلقاته الشخصية من داخل غرف الملابس وملعب التتش، قبل مغادرة مقر النادي، في إشارة إلى نهاية مشواره مع الأهلي.

وكانت المفاوضات بين إدارة الأهلي واللاعب قد استمرت خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقد، إلا أن الطرفين لم ينجحا في حسم الملف، ليُسدل الستار على مسيرة الشحات مع الفريق بانتهاء تعاقده.