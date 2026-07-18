قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشهد قبل الأخير.. موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد ثالث المونديال
نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت
الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز
طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا
تفاصيل ومواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
هل الزواج فرض أم سنة؟.. إذا كنت ممن يرفضونه انتبه لـ7 حقائق
تحذير رسمي من واشنطن.. التوترات الأمنية تدفع أمريكا لمطالبة مواطنيها بتأجيل السفر إلى الشرق الأوسط
بمشاركة 20 طفلا.. انطلاق رحلة أبناء الجنوب إلى الإسكندرية ضمن مبادرة "أهلا بالصيف"
شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني عاجل لربط التعليم بسوق العمل واحتياجات الاقتصاد الوطنى

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي المعروف، أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشكلة لم تعد في أعداد الخريجين، وإنما في نوعية المهارات التي يمتلكونها، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات البطالة في بعض التخصصات، مقابل عجز واضح في قطاعات إنتاجية وخدمية تحتاج إلى كوادر مؤهلة.

وأوضح " الصالحي" فى تصريحات له أن مواجهة هذا الملف تتطلب حلولاً غير تقليدية تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية مطالباً الحكومة باتخاذ مجموعة من الاقتراحات والإجراءات المبتكرة وفى مقدمتها إنشاء مرصد وطني ذكي لسوق العمل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الوظائف الحالية والمستقبلية، وربط الجامعات والمعاهد بتحديث مناهجها سنوياً وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية وإطلاق “جواز المهارات” لكل طالب،.

بحيث لا يحصل الخريج على شهادته إلا بعد اجتياز برامج عملية معتمدة في المهارات الرقمية، واللغات، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي وإلزام الشركات الكبرى بالمشاركة في إعداد المناهج والتدريب مقابل حوافز ضريبية، لتصبح المؤسسات الإنتاجية شريكاً مباشراً في صناعة الخريج وليس مجرد جهة توظيف.

إنشاء صندوق وطني لتمويل التدريب المدفوع 

 

كما طالب الدكتور محمد الصالحى بإنشاء صندوق وطني لتمويل التدريب المدفوع يتيح للطلاب العمل داخل المصانع والشركات خلال الدراسة مع حصولهم على مكافآت مالية، بما يضمن اكتساب الخبرة قبل التخرج وإعادة تصنيف الكليات والتخصصات كل ثلاث سنوات وفقاً لمؤشرات التوظيف والإنتاجية، مع التوسع في التخصصات المستقبلية والحد من القبول في التخصصات المشبعة.

وأكد أن الاستثمار الحقيقي لا يبدأ من المباني الجامعية، بل من إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار، مشدداً على أن استمرار الفجوة بين التعليم وسوق العمل يمثل نزيفاً للاقتصاد الوطني، بينما حسم هذا الملف سيحول ملايين الشباب من باحثين عن فرصة إلى صناع للنمو والتنمية، وهو ما يستوجب تحركاً حكومياً وبرلمانياً عاجلاً قبل أن تتسع الفجوة بصورة أكبر . 

محمد الصالحي مجلس النواب سوق العمل البطالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

بعد اجتياز معايير الجودة.. اعتماد 17 مؤسسة تعليمية في أسوان

د. رضا البدوى

جامعة بنها تشارك في دراسة عالمية تضع عن اضطراب البنكرياس الدهني

تشغيل العيادات الخارجية

بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى بنها التعليمى

بالصور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟.. الطريقة الصحيحة للحفاظ على الطعم والقوام

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟

فيديو

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد