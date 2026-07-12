تأهيل كوادر سوق العمل.. محافظ البحر الأحمر يتفقد مدرسة "الأوربي" للتكنولوجيا التطبيقية

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية بمدرسة "الأوربي" الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الغردقة، لمتابعة جاهزية المنظومة التعليمية والورش الفنية والمعامل الحديثة، والاطمئنان على مستوى التجهيزات التدريبية التي تعتمد على أحدث نظم المحاكاة والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والصناعية، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا حديثًا يربط بين التعليم والتدريب العملي، ويُخرج طلابًا يمتلكون المهارات الفنية المطلوبة محليًا ودوليًا.

وشملت الجولة تفقد عدد من الأقسام التخصصية بالمدرسة، من بينها قسم صيانة وتشغيل المحركات البحرية، وقسم الطاقة الشمسية، وقطاع التبريد والتكييف، وهي تخصصات تتوافق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية والسياحية التي تشتهر بها محافظة البحر الأحمر، وتسهم في توفير كوادر مدربة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما تفقد المحافظ أقسام صيانة الأجهزة الطبية وتكنولوجيا الحاسب الآلي، واطلع على أساليب التدريب العملي التي يتلقاها الطلاب باستخدام الأجهزة والبرمجيات الحديثة، مؤكدًا أن هذه التخصصات تمثل مستقبل التعليم الفني وتسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وخلال لقائه بإدارة المدرسة، شدد الدكتور وليد البرقي على أهمية الاستمرار في تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تدريبية متطورة، تُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات الفنية والعملية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد التخرج، وتعزز قدرتهم على المنافسة في مختلف القطاعات.

واختتم محافظ البحر الأحمر جولته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة لمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء كوادر وطنية مؤهلة، وداعمًا رئيسيًا لخطط التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.