الصين: 160 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية في 5 أشهر.. والتكنولوجيا تقفز 61%

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، اليوم /السبت/، أن صافي استثمارات المستثمرين الأجانب في البلاد بلغ نحو 160 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعي الخدمات والتصنيع عالي التكنولوجيا بنسبة 61% على أساس سنوي؛ في مؤشر يعكس استمرار جاذبية السوق الصينية للاستثمارات الأجنبية.

وتوقعت الهيئة استمرار زخم نمو الاستثمار الأجنبي، مدعوماً بتطور الصناعات والابتكار التكنولوجي، إلى جانب سياسات الانفتاح الاقتصادي ومرونة الاقتصاد الصيني.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة - التي أذاعته وكالة (شينخوا) الصينية اليوم /السبت/ - استمرار تحول هيكل الاستثمار الأجنبي نحو القطاعات الأعلى قيمة والمدفوعة بالابتكار؛ إذ ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعي الخدمات والتصنيع عالي التكنولوجيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 61% على أساس سنوي؛ لتستحوذ على 36% من إجمالي التدفقات، بزيادة 11 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد أن مرونة الاقتصاد الصيني واستقرار سعر صرف اليوان، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمية، يقدمان للمستثمرين الدوليين خيارات أوسع لتنويع الأصول؛ بما يعزز الثقة المستمرة في السوق الصينية.

وأشار إلى أن الهيئة ستواصل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، دفع إصلاحات الاستثمار الأجنبي، وتحسين إجراءات الاستثمار والتمويل عبر الحدود، وتطوير إطار مؤسسي يتماشى مع الانفتاح عالي المستوى والتنمية عالية الجودة، بما يشجع المستثمرين الأجانب على توسيع استثماراتهم طويلة الأجل في الصين.