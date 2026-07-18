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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة في سوق البيض اليوم.. هل تتغير الأسعار بعد هبوط الفراخ؟

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض اليوم السبت استقرارا بالبورصة والأسواق ، وذلك بعدما انخفض سعر الكرتونة خلال الأسابيع الماضية ، وذلك على الرغم من هبوط أسعار الدواجن .

أسعار البيض اليوم 

 

وسجلت كرتونة البيض الأبيض حوالى 80 جنيها جملة لتتراوح أمام المستهلك مابين 90 و100 جنيه على حسب المنطقة وحجم البيض .



أما كرتونة البيض الأحمر فقد سجلت 85 جنيه جملة لتتراوح فى الأسواق مابين 100 و110 جنيه .

ويتراوح البيض البلدى أمام المواطنين بين 120 و150 جنيه على حسب المنطقة وحجمه .

وعلى سياق آخر ، تشهد أسعار الدواجن اليوم السبت تراجعا ملحوظا بالبورصة والأسواق .

أسعار الدواجن اليوم


وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل   58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  68 جنيها أمس ،وتصل  للمستهلك بسعر 70 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 43 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 55جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  80 جنيه بعدما كان سعرها 97 جنيهات  وتصل للمستهلك 87جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  130جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـيتراوح بين 180و 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تحقيق حزمة من الأنشطة والجهود خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وتعزيز الأمن الغذائي، وتيسير إجراءات الاستثمار والإنتاج، حيث تم إصدار 368 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر يوليو.

وأكد سليمان أن هذه الجهود تأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربيين، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل الأعلاف، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات المصرية.

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