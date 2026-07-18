قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
480 طالبا من 8محافظات|بدء حفل تكريم المتفوقين في اختبار TOFAS للبرمجة
دعاء أول الأسبوع .. 10 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة وتوسع رزقك
عمال الشارع في أمان.. تفاصيل قرار ضم المهن الحرة والدليفري للمعاشات والتأمينات
المشهد قبل الأخير.. موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد ثالث المونديال
وزير التجارة الباكستاني يدعو إلى تحويل العلاقات مع مصر لشراكة اقتصادية أقوى
علي جمعة: البخل يخنق النفس والتبذير يبدد النعمة والاعتدال يعمر الحياة
صراع الأجيال على عرش المراوغات.. هل يحافظ ميسي على التاج أم يخطفه لامين يامال؟
فرانك دي بور: مصر كانت مفاجأة المونديال.. وشوبير أثبت نفسه أمام كبار العالم
كانوا يشيعون جنازة.. استشهاد 8 أشخاص قرب سوق وسط غزة
نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت
الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: البخل يخنق النفس والتبذير يبدد النعمة والاعتدال يعمر الحياة

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله تعالى يقول في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هاتان الآيتان ترسم منهج الإسلام في الوسطية والاعتدال، وهو المنهج الذي جعل الله به هذه الأمة أمةً وسطًا شاهدةً على الناس، فقال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾.

وهذه الوسطية تحتاج إلى دُرْبة، وإلى بناء نفسي عميق في علاقة الإنسان بنفسه وماله ومن حوله.

وقد جاء التعبير القرآني في غاية البلاغة: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ﴾.
فلم يقل: «مغلولة» فقط، وإنما قال: ﴿إِلَى عُنُقِكَ﴾؛ لأن اليد إذا اشتدت على العنق أورثت الاختناق، وكأن البخيل بخله يخنق نفسه قبل أن يخنق من حوله، ويضيّق على حياته وأهله ومجتمعه.

والبخل حالة ينبغي للإنسان أن يتخلص منها، ولكن لا يكون التخلص منها بالانتقال إلى الطرف المقابل، وهو التبذير والإسراف؛ فقد نهانا الله عن الشح، كما نهانا عن التبذير، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.ثم قال: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾.

فلا يقبض الإنسان يده حتى يمنع الحقوق، ولا يبسطها بلا حساب حتى تنفد موارده، ويقعد بعد ذلك عاجزًا مَلُومًا مَحْسُورًا.

وكم رأينا في حياتنا أفرادًا وعائلات ومجتمعات كانت تملك من أسباب الثراء والسعة الكثير، ثم دار عليها الفقر بسبب وضع المال في غير موضعه، وبسبب السفه في الإنفاق، والتبذير الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه.

ويتذرع بعض الناس بعبارات دارجة مثل: «الرزاق هو الله»، أو: «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وكأن التوكل يعني إهمال الأسباب وسوء التدبير.

ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾.
فهو سبحانه يبسط الرزق، ويُضيّقه بحكمته ومشيئته، أما نحن ففي عالم الشهادة مأمورون بالسعي في تحصيل الأرزاق، وبحسن تدبيرها، وصرفها في وجوهها التي شرعها الله، من غير شح ولا إسراف.

ومن تمام الاعتدال أن يعرف الإنسان قدر طاقته، فلا يستجيب لكل ضغط يدفعه إلى التبذير، ولا يجد حرجًا في أن يعتذر بقول حسن إذا طُلب منه ما لا يملك أو ما لا ينبغي له أن ينفقه.

فليس الكرم في أن يضيّع الإنسان نفسه ومن يعول، وليس التدبير بخلًا، وإنما الحكمة أن يضع المال في موضعه، وأن يعطي كل ذي حق حقه.

ثم يقول سبحانه: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾.
فالله أعلم بعباده؛ يعلم من يصلحه الغنى، ومن يصلحه الفقر، ومن قد يطغيه المال إذا اغتنى، ومن قد يفتنه الضيق إذا افتقر.

والغنى نعمة واختبار، والفقر ابتلاء واختبار؛ والمؤمن بين الشكر والصبر في الحالين.

قال رسول الله ﷺ : «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

فالمؤمن لا يقيس رزقه بكثرته أو قلته، وإنما يقيس حاله بقربه من الله؛ فإن أُعطي شكر، وإن مُنع صبر، وفي الحالين فهو في خير، ما دام قلبه متعلقًا بالله، ولله، وفي الله.

البخل التبذير علي جمعة النعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

ترشيحاتنا

Galaxy Z Fold 8 Ultra

عرض هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra غير المعلن عنه للبيع بسعر 13,000 دولار

سامسونج

سامسونج تكشف عن شاشة قابلة للطي بصلابة أعلى 20 مرة وثُلث سُمك الشعرة

جسر سيارات

منهار منذ سنوات.. لماذا لا يزال السائقون يعبرون هذا الجسر حتى اليوم؟

بالصور

أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏

سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

فيديو

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد