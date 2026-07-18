قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
480 طالبا من 8محافظات|بدء حفل تكريم المتفوقين في اختبار TOFAS للبرمجة
دعاء أول الأسبوع .. 10 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة وتوسع رزقك
عمال الشارع في أمان.. تفاصيل قرار ضم المهن الحرة والدليفري للمعاشات والتأمينات
المشهد قبل الأخير.. موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد ثالث المونديال
وزير التجارة الباكستاني يدعو إلى تحويل العلاقات مع مصر لشراكة اقتصادية أقوى
علي جمعة: البخل يخنق النفس والتبذير يبدد النعمة والاعتدال يعمر الحياة
صراع الأجيال على عرش المراوغات.. هل يحافظ ميسي على التاج أم يخطفه لامين يامال؟
فرانك دي بور: مصر كانت مفاجأة المونديال.. وشوبير أثبت نفسه أمام كبار العالم
كانوا يشيعون جنازة.. استشهاد 8 أشخاص قرب سوق وسط غزة
نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت
الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من طوابير المعاشات إلى التحول الرقمي..كيف انطلقت منظومة الصرف الإلكتروني في مصر؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

لم يكن إطلاق منظومة صرف المعاشات والرواتب إلكترونيًا في مصر مجرد خطوة لتحديث آليات صرف المستحقات المالية، بل جاء استجابة لمعاناة آلاف المواطنين الذين كانوا يقضون ساعات طويلة في طوابير الانتظار للحصول على معاشاتهم. 

وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، كواليس هذه التجربة، موضحًا أن المشروع واجه في بدايته تحديات واعتراضات، قبل أن يتحول إلى إحدى أبرز خطوات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

طوابير المعاشات كانت نقطة البداية

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال استضافته في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن مشاهد الزحام أمام منافذ صرف المعاشات كانت الدافع الرئيسي للتفكير في تطوير منظومة الصرف.

وأوضح أنه فوجئ بمواطنين يصطفون أمام مكاتب الصرف منذ منتصف الليل لضمان الحصول على معاشاتهم في اليوم التالي، بينما كان آخرون يضطرون إلى دفع مبالغ مالية لأشخاص للوقوف بدلًا منهم أو استلام المعاش نيابة عنهم، رغم أن قيمة المعاشات في ذلك الوقت كانت محدودة، وهو ما اعتبره وضعًا يمس كرامة المواطنين ويستوجب إيجاد حل جذري.

بطاقات إلكترونية تنهي معاناة أصحاب المعاشات

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن هذه المشاهد قادته إلى تبني فكرة إصدار بطاقات إلكترونية لصرف المعاشات، بما يسمح للمستفيدين بالحصول على مستحقاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير.

وأضاف أن إنشاء شركة "إي فاينانس" جاء في إطار تنفيذ هذا المشروع، لتتولى تطوير منظومة الصرف الإلكتروني وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقها على نطاق واسع.

زيادة المعاشات والمرتبات

اعتراضات البنك المركزي لم توقف المشروع

وكشف أن المشروع واجه في بدايته تحفظًا من البنك المركزي، الذي رأى أن إصدار تلك البطاقات قد يمثل تدخلًا في اختصاص البطاقات المصرفية.

وأوضح أنه أكد خلال المناقشات أن بطاقات صرف المعاشات تختلف عن البطاقات البنكية التقليدية، باعتبارها وسيلة مخصصة لصرف المستحقات الحكومية، وهو ما أسهم في إقناع الجهات المعنية حتى تمت الموافقة على تنفيذ المشروع.

تعميم التجربة على رواتب العاملين بالدولة

وأكد أن نجاح منظومة صرف المعاشات إلكترونيًا شجعه على نقل التجربة إلى رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عبر تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية، بما يتيح للموظفين صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف أنه عرض على البنك المركزي أن تتحمل وزارة المالية تكلفة تركيب نحو 1500 ماكينة صراف آلي، بهدف توسيع نطاق الخدمة وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن تنفيذ المقترح احتاج إلى وقت حتى نال الموافقات اللازمة.

زيادة المعاشات 2026

مكاسب اقتصادية واجتماعية للتحول الإلكتروني

ولفت وزير المالية الأسبق إلى أن المشروع حقق نتائج تجاوزت الهدف الأساسي منه، موضحًا أن عددًا من الموظفين أكدوا له أن دخولهم الفعلية ارتفعت بعد تطبيق المنظومة، ليس بسبب زيادة الرواتب، وإنما نتيجة انخفاض نفقات الانتقال، بعدما أصبح بإمكانهم سحب مستحقاتهم في أي وقت ومن أقرب ماكينة صراف آلي، دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة أو استخدام وسائل نقل أكثر تكلفة.

بعد بدء تطبيق زيادة المعاشات 15%|هل يستفيد من يخرج على التقاعد بداية يوليو؟

خطوة مبكرة نحو الشمول المالي

واختتم غالي حديثه بالتأكيد على أن التحول إلى منظومة الصرف الإلكتروني لم يسهم فقط في تطوير آليات صرف الرواتب والمعاشات، بل شكل بداية حقيقية لتعزيز الشمول المالي في مصر، وفتح الطريق أمام التوسع في تطبيق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تخ جحفيف الأعباء عن المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

صرف المعاشات آليات صرف المستحقات المالية المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

ترشيحاتنا

Galaxy Z Fold 8 Ultra

عرض هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra غير المعلن عنه للبيع بسعر 13,000 دولار

سامسونج

سامسونج تكشف عن شاشة قابلة للطي بصلابة أعلى 20 مرة وثُلث سُمك الشعرة

جسر سيارات

منهار منذ سنوات.. لماذا لا يزال السائقون يعبرون هذا الجسر حتى اليوم؟

بالصور

أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏

سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

فيديو

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد