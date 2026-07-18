برلماني: ملف التأمينات يحتاج حلولا عاجلة لإنهاء أزمة أصحاب المعاشات

أكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، أن ملف التأمينات لا يزال بحاجة إلى تحرك حكومي أسرع لإنهاء المشكلات العالقة.

وقال إن الوعود الحكومية بحسم الملف تكررت أكثر من مرة، إلا أن المواطنين لم يلمسوا حتى الآن النتائج المنتظرة.

إنهاء أزمة التأمينات

وأشار إلى أن تجاوز المواعيد التي سبق الإعلان عنها دون حلول نهائية يستدعي تكثيف المتابعة والرقابة البرلمانية.

وطالب بسرعة إنهاء جميع الملفات المرتبطة بالتأمينات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق الاستقرار لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.



وأكد أن هذا الملف من القضايا التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويجب التعامل معه باعتباره أولوية.

حسم الملفات العالقة

أكد الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أنه سيوصي المستشار رئيس مجلس النواب باستمرار عمل اللجان النوعية المختصة وعدم دخولها في الإجازة قبل متابعة الملفات المهمة.

وأوضح أن الهدف هو ضمان استمرار الرقابة البرلمانية حتى تحقيق نتائج ملموسة في ملفات العدادات الكودية، والتأمينات، والدعم التمويني.

وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة تلقت وعدًا أخيرًا بحسم جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس المقبل.

وأكد أن هذا الوعد يستوجب متابعة برلمانية مكثفة للتأكد من تنفيذه على أرض الواقع.

واختتم بالتأكيد على أن البرلمان يجب أن يواصل أداء دوره الرقابي حتى يشعر المواطن بنتائج حقيقية في القضايا التي تمس حياته اليومية.