تضامن النواب: مستشفى الناس نموذج رائد لدور المجتمع المدني في تقديم الرعاية الصحية المجانية

انطلاقًا من دعم المؤسسات التي تضطلع بدور اجتماعي وإنساني في تعزيز منظومة الرعاية الصحية، قامت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بزيارة ميدانية لمستشفى الناس، مؤكدة أنها تمثل أحد أبرز النماذج الوطنية الناجحة التي تعكس قدرة مؤسسات العمل الأهلي على الإسهام الفاعل في دعم المنظومة الصحية، من خلال تقديم خدمات علاجية متخصصة بالمجان وفق أعلى معايير الجودة.

وقالت" مصطفى" خلال زيارتها لمستشفى الناس ، إن المستشفى نجح منذ افتتاحه في ترسيخ نموذج متكامل للعمل الأهلي القائم على الكفاءة والشفافية، حيث تقدم خدماتها الطبية دون أي مقابل، بما يخفف الأعباء عن آلاف الأسر ويعزز حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية لائقة.





مستشفى الناس تجسيد لفلسفة الجمهورية الجديدة في تعظيم دور المجتمع المدني

وأوضحت رئيس تضامن النواب أن ما يقدمه مستشفى الناس يجسد فلسفة الجمهورية الجديدة في تعظيم دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في جهود التنمية، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين الدولة والمؤسسات الأهلية أصبح ركيزة أساسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن المستشفى يضم إمكانات طبية متطورة في عدد كبير من التخصصات الدقيقة، ويقدم خدماته اعتمادًا على تبرعات المواطنين والمؤسسات، بما يعكس قوة ثقافة التكافل المجتمعي في مصر، ويؤكد أن العمل الخيري المؤسسي قادر على إحداث أثر ملموس في حياة المرضى.



وأضافت أن حصول المستشفى على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتجديده، إلى جانب شهادات الجودة المتخصصة، يعكس التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وهو ما يعزز الثقة في الخدمات التي يقدمها.



واختتمت " مصطفى" تصريحاتها بالتأكيد على أن تجربة مستشفى الناس تستحق الدعم والتوسع، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للعمل الأهلي المؤسسي، الذي يسهم في تحقيق العدالة الصحية، ويؤكد أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني يمثل أحد أهم محاور بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.