مياه البحر الأحمر تبحث مع مؤسسات المجتمع المدني نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر اجتماعًا موسعًا للجنة المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية، لبحث آليات تعزيز الوعي بترشيد استهلاك المياه والطاقة، ودعم جهود الحفاظ على الموارد المائية والبيئة، من خلال توسيع التعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن مديريات الأوقاف، ومنطقة وعظ البحر الأحمر، والكنائس، والصحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية، ومجمع إعلام الغردقة، وجهاز شؤون البيئة، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل المجتمعي.

وأكد بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أهمية تكاتف جهود جميع المؤسسات لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والطاقة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تكامل الأدوار والعمل المشترك بين مختلف الجهات.

وأوضح أن الرسائل التوعوية تصبح أكثر تأثيرًا عندما تصل إلى المواطنين عبر المنابر الدينية، والمؤسسات التعليمية، والأندية ومراكز الشباب، والقطاع الصحي، والجمعيات الأهلية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الترشيد وتحويلها إلى سلوك يومي يحافظ على الموارد المائية.

واستعرض المشاركون عددًا من المقترحات لصياغة خطة عمل ميدانية مشتركة تستهدف جميع مدن محافظة البحر الأحمر، من خلال تنفيذ حملات وبرامج توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتضمنت الخطة المقترحة إطلاق مبادرات توعوية داخل التجمعات السكنية والخدمية، وتأهيل متطوعين ليكونوا سفراء لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لرجال الدين وطلاب المدارس وأعضاء الأندية ومراكز الشباب إلى محطات مياه الشرب ومحطات المعالجة والتحلية التابعة للشركة.

وتهدف هذه الزيارات إلى تعريف المواطنين بحجم المشروعات والاستثمارات التي تنفذها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة مشروعات تحلية مياه البحر، ودورها في تأمين إمدادات مياه الشرب وضمان استدامتها لمختلف مدن محافظة البحر الأحمر.