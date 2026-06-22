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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث توحيد الجهود والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى | صور

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع عدد من مسؤولي وممثلي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بنطاق المحافظة، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود والأنشطة الأهلية، بهدف دعم الأهالي والأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى الأهمية القصوى لتوحيد كافة الجهود والأنشطة الفردية تحت مظلة واحدة لضمان كفاءة التوزيع وعدم التكرار، لافتاً إلى ضرورة توجيه هذه المشروعات والمبادرات بشكل فوري وسريع لخدمة الحالات الطارئة، لا سيما في أوقات النكبات، أو حال المرض، وتوفير الدعم المالي والطبي اللازم في حال احتياج المواطن لإجراء عمليات جراحية عاجلة.

وأكد الببلاوي، ضرورة توحيد دور المشاركة المجتمعة من خلال تقديم الدعم من جميع الأطراف والتنسيق المستمر لتوفير برامج وأنشطة تدريبية مكثفة لأبناء المحافظة، بهدف تأهيلهم لإقامة تجارب ومشاريع إنتاجية صغيرة، مع التزام المؤسسات بالمساهمة الفعالة في تسويق تلك المنتجات، وضرب المحافظ مثالاً بـ "الزراعة الرأسية" كأحد الحلول الحديثة والموفرة للمساحة والمياه والتي يمكن تنفيذها لدعم دخل الأسر.

وشدد محافظ قنا، على أهمية العمل المتواصل لدعم وتطوير القرى من خلال التنسيق المباشر مع شركات القطاع الخاص والمصانع ضمن ممارسات المسؤولية المجتمعية، على أن تتولى المحافظة الإشراف والمتابعة الميدانية لتقديم نموذج تنموي مختلف ومتطور لخدمة المجتمع، يؤسس لمنظومة متكاملة تكفل الاستدامة لتلك المشروعات دون توقف.

وأشار الببلاوي، إلى ضرورة انضمام هذه المشروعات إلى تكتل اقتصادي قوي، وتشكيل مجلس إدارة موحد يتولى إدارة هذا المشروع بأسلوب علمي، مع ضرورة إشراك ودفع الشباب وتمكينهم في مجالات العمل التنفيذي والتطوعي، للاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية في دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من: عمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور نبيل الأحمر، مدير جمعية الهلال الأحمر المصري بقنا، والدكتور خالد عمران، المدير الإقليمي لمؤسسة "مصر الخير" بقنا والأقصر والبحر الأحمر، ورهام كرام، مسؤول تواصل مجتمعى، ونهى نور، مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، ومحمود الشريف، مدير فرع بيت الزكاة بقنا، وعبد الهادي عبدالوهاب، مدير فرع جمعية الأورمان بقنا.
 


قنا المجتمع المدني تعزيز التعاون المشترك المسؤولية المجتمعية عجلة التنمية المستدامة التضامن الاجتماعي أخبار قنا

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