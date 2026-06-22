افتتاح موقف الأتوبيسات الجديد للعاملين بجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، موقف الأتوبيسات الجديد المخصص للعاملين بالجامعة، في إطار جهود الجامعة المتواصلة لتطوير البنية الخدمية ورفع كفاءة المرافق التي تخدم منسوبيها، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر راحة واستقرارا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعبدالرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الإدارية.

وتفقد رئيس جامعة قنا، مكونات الموقف وما تم تنفيذه من تجهيزات، مشدداً على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات الخدمية، بما يضمن تقديم خدمة لائقة وآمنة للعاملين، فضلاً عن ضم الموقف استراحات انتظار، ومظلات للحماية من العوامل الجوية، كما تم تطوير المنطقة المحيطة.

وأكد عكاوى، بأن افتتاح موقف الأتوبيسات يأتي ضمن خطة الجامعة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين، وتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم الاستقرار الوظيفي وتعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين جودة الحياة الجامعية وتطوير المرافق بما يتواكب مع مسيرة التحديث التي تشهدها فى مختلف القطاعات.

