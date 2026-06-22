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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للاطمئنان على أعمال التصحيح.. مدير تعليم قنا يتابع أعمال رصد درجات الشهادة الإعدادية

متابعة أعمال رصد امتحانات الشهادة الإعدادية
متابعة أعمال رصد امتحانات الشهادة الإعدادية
يوسف رجب

تفقد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة المنعقدة بمدرسة التحرير الإعدادية، للاطمئنان على سير أعمال تصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٥/٢٠٢٦م.رافقه خلال الجولة التفقدية، مصطفى عبيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بقنا، ورفاعى محمد، مدير مدرسة التحرير الإعدادية. 



و شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة توخي أقصى درجات الدقة في المراجعة، لضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم كاملة قبل اعتماد النتيجة تمهيداً لإعلانها، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لضمان إعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن، وذلك لطمأنة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق. 

وراجع سعدالدين، عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، وتفقيط الدرجات بصورة واضحة في المكان المخصص على كراسات الاجابة، موجها بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، ومراجعة المرايا مع الدرجات الداخلية لكل سؤال بكل دقة وشفافية. 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن أعمال الرصد والمراجعة داخل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، تسير بشكل منتظم وعلى قدم وساق، مؤكدا على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح والرصد، بما يضمن أداء مهام عملهم بكل سهولة ويسر.



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