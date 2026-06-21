مؤكدا الالتزام بمعايير الجودة.. محافظ قنا يتفقد مشروعات رصف وتطوير طرق دشنا

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الخطة المستقبلية التي تستهدف إعادة واستكمال رصف وتطوير عدد من الطرق الداخلية بمركز دشنا، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات شبكة الطرق الداخلية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والقرى.

وبدأ محافظ قنا، جولته بتفقد طريق مدخل ترعة حلاوة بمركز دشنا، وصولاً إلى مدرسة البنات الصناعية، أن أعمال الرصف المستهدفة بالمنطقة بطول 900 متر وبعرض يصل إلى 6 أمتار، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تنفيذ هذه الأعمال هو رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، فضلاً عن ربط المنشآت التعليمية والخدمية بالمحاور الرئيسية، بما يضمن إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضارى لمركز دشنا.

كما تفقد محافظ قنا، طريق مستشفى دشنا المركزي وصولاً إلى سور مصنع السكر، للوقوف على التجهيزات الميدانية والخطط الفنية المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وذلك تمهيداً لبدء أعمال الرصف والتطوير بهذا المحور الحيوى.

وأوضح الببلاوي، بأن إدراج هذا الطريق ضمن أعمال الرصف بطول 600 متر وبعرض يصل إلى 8 أمتار يأتي في إطار الرؤية المتكاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية في مركز دشنا، بما يسهم في ربط المنشآت الطبية والصناعية الحيوية وتسهيل حركة الانتقال اليومية للمواطنين والحد من التكدسات المرورية.

كما تفقد محافظ قنا، طريق أبو مناع بحري، التابع لمركز دشنا، والتي تم إدراجها لاستكمال تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز، حيث يبلغ طول الطريق 4 كيلومترات وعرض يصل إلى 8 أمتار، لربط قرى المركز وتسهيل حركة النقل والانتقال للمواطنين.

ووجه الببلاوي، خلال جولته، بضرورة الاهتمام البالغ بكافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق وفقاً لأحدث النظم والمعايير الهندسية والمواصفات القياسية المقررة، مؤكداً أهمية مراعاة جودة التنفيذ بما يتلاءم مع الطبيعة الجغرافية والوضع التنموي لمركز دشنا، وبما يضمن استدامة المشروع وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد الببلاوي، ضرورة تنفيذ كافة أعمال الرصف والتمهيد المستقبلية على أعلى مستوى من الجودة والاتقان الفني، مع الالتزام التام بالمواصفات القياسية المعتمدة، مشدداً على الأجهزة التنفيذية بأهمية الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة دون أي تأخير، تعظيمًا للاستفادة من مخصصات الخطة الاستثمارية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بالمركز.

جاء ذلك بحضور خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وعمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



