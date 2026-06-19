قنا تبدأ حملة ميدانية لنشر ثقافة التعامل السليم مع الكلاب الضالة

أطلقت محافظة قنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملة توعوية موسعة ومكثفة للمواطنين بشأن التعامل مع الكلاب الضالة في مختلف شوارع وميادين المحافظة، والتي تأتي كخطوة تكميلية واستراتيجية عقب إقامة الشيلتر المخصص لإيواء الرعاية البيطرية للكلاب، بهدف تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لضمان نجاح هذه المنظومة الجديدة.

وأوضح محافظ قنا، بأن الحملة تستهدف بشكل أساسي نشر الوعي الميداني في الشوارع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشركاء المحليين، لتوجيه المواطنين نحو آليات التعامل الإنساني والآمن مع هذه الحيوانات.





وأشار الببلاوى، إلى أن خطة المحافظة تعتمد على تحصين الكلاب الضالة وتعقيمها، بالتوازي مع توعية الأهالي بضرورة الامتناع عن إيذاء الكلاب أو التعرض لها، وذلك لضمان عدم إثارة غريزتها العدوانية وبما يكفل سلامة الجميع.



وأكد محافظ قنا، بأن الهدف الأسمى من تكامل جهود إيواء الكلاب مع الحملات التوعوية المستمرة هو خلق بيئة حضارية وشارع آمن تماماً لكل من المواطنين والحيوانات على حد سواء، مشدداً على أهمية الوعي المجتمعي في تحقيق التوازن البيئي والأمنى داخل المحافظة.



يذكر أن محافظة قنا، أنشئت شيلتر بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية المنيرة الحديثة، مخصص لإيواء الرعاية البيطرية للكلاب، وتقديم التطعيمات اللازمة.



