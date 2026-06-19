قنا.. رفع 435 طنا مخلفات لدعم جهود النظافة والخدمات بنجع حمادي وقفط

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهودها المكثفة في تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الشوارع والميادين والقرى التابعة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى بالمراكز والمدن.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، تنفيذ حملات النظافة اليومية المكثفة ورفع المخلفات بصورة مستمرة.

وأسفرت جهود الحملة، عن رفع نحو 365 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ومدخل القرى والطرق العامة، من خلال فرق العمل الميدانية ومعدات وسيارات النظافة التابعة للوحدة المحلية.

وأوضح حسين زمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة شاركت في تنفيذها جميع الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادي، حيث تضافرت جهود رؤساء القرى والأجهزة التنفيذية، وعمل الجميع بروح الفريق الواحد بما يضمن الارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وتابع زمقان، مع استمرار أعمال رفع التراكمات والمخلفات وتنظيف المناطق السكنية والخدمية ومحيط المنشآت الحكومية والمرافق العامة.

وفي مركز قفط، واصلت الوحدة المحلية بقيادة حافظ محمود، رئيس المركز، جهودها المكثفة في أعمال النظافة بمدينة قفط وقرية الكلاحين القلعة، حيث أسفرت الحملة عن رفع 70 مترًا مكعبًا من المخلفات والقمامة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، بما ساهم في تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقرية.



