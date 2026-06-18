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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا ورئيس تنمية الصعيد يبحثان تنفيذ مشروعات تنموية جديدة ودفع عجلة الاستثمار

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب


بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة التي تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة قنا، في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والهيئة.
 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية وعدد من القيادات التنفيذية، والحضور من الهيئة العميد وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، والشهباء علي، مدير عام الشئون القانونية، الدكتور إبراهيم رمضان، مدير إدارة جنوب الصعيد.


 

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات المقترحة التي تعتزم هيئة تنمية الصعيد تنفيذها بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعظيم الإستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها قنا، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأعرب اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن سعادته بالتعاون المثمر مع محافظة قنا، مؤكداً أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الزراعية والصناعية والاستثمارية التي تؤهلها لتحقيق طفرة تنموية كبيرة.

وأشار مصطفى،  إلى أن الهيئة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد، من خلال استغلال المزايا النسبية لكل محافظة، لافتاً إلى أن المشروعات المقترحة بمحافظة قنا تستهدف دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد بإعتبارها أحد الأذرع التنموية المهمة للدولة في تنفيذ المشروعات القومية بمحافظات الصعيد.

وأشار الببلاوي، إلى أن محافظة قنا تمتلك فرصاً واعدة في العديد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الهيئة لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة تسهم في تعظيم الاستفادة من موارد المحافظة، وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب، وتدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة لأبناء قنا.

وأوضح محافظ قنا، بأن هذا اللقاء يأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون بين مختلف مؤسساتها التنفيذية لدفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد، وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مشروعات تنموية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية بمحافظة قنا.

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