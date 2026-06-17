رئيس جامعة قنا يعلن الفائزين بجوائز الجامعة التشجيعية لعام 2025

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، نتيجة جوائز الجامعة التشجيعية لعام 2025، والتي تُمنح سنويًا لتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والبحثية ودورهم في الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية بالجامعة.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من: الدكتور منتصر عبد الستار محمد بكلية الهندسة، والدكتور مصطفى عبد السميع صادق بكلية الطب البيطري، والدكتور عصام حشمت محمد محمود بكلية الآثار، بجوائز الجامعة التشجيعية لعام 2025، وذلك بعد استيفائهم المعايير العلمية والأكاديمية المقررة للجائزة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، أن جوائز الجامعة تمثل أحد أهم أدوات تحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين على التميز والإبداع العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تكريم أبنائها المتميزين باعتبارهم نماذج مضيئة تسهم في تعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية.

وأضاف رئيس جامعة قنا، أن دعم الباحثين وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج العلمي المتميز يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة الرامية إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي وربط مخرجاته باحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، متقدمًا بالتهنئة للفائزين ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة البحث العلمي وتسعى بشكل مستمر إلى توفير بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن جوائز الجامعة التشجيعية تعد إحدى الآليات المهمة لدعم الباحثين وتشجيع النشر العلمي المتميز والارتقاء بالمخرجات البحثية في مختلف التخصصات.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، بأن إدارة الجامعة تعمل على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي وفق أحدث المعايير، بما يسهم في تعزيز التنافسية العلمية للجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما أكد علي موسى، مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، بأن أعمال فحص وتحكيم ملفات المتقدمين للجائزة تمت وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والحيادية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.