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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يأمر بإزالة فورية لتعدٍ على حرم الري بـ شعانية نجع حمادى

إزالة فورية بنجع حمادى
إزالة فورية بنجع حمادى
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة وحرم الري، تنفيذاً لسيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز نجع حمادي.

جاء ذلك أثناء مرور محافظ قنا، على مجلس قروي الشعانية، حيث تلاحظ وجود تعدٍ على حرم الري، الأمر الذي استدعى تدخله الفوري وإصدار توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة التعدي في الحال، حفاظاً على أملاك الدولة ومنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمرافق العامة.

وعلى الفور، قامت منال همام، رئيس مجلس قروي الشعانية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لاستكمال الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

كما جرى تنفيذ إزالة فورية للتعدي الواقع على أرض أملاك الري بقرية الشعانية على مساحة 50 مترًا، استجابة مباشرة لتوجيهات محافظ قنا وبمتابعة من الأجهزة التنفيذية المختصة.

وفى سياق آخر أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، غلق باب الترشح لمبادرة "الأب القدوة لعام 2026"، والبدء الفوري في أعمال فرز واختيار الملفات المتقدمة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، وتسليط الضوء على النماذج المضيئة من الآباء الذين يمثلون قدوة حسنة في رعاية أسرهم وتنشئة أبنائهم،

وكانت المديرية أطلقت المسابقة في الأول من يونيو الجاري عبر صفحتها الرسمية والصفحة الرسمية لمحافظة قنا، إلى جانب توزيع الشروط والضوابط على كافة الهيئات والمصالح الحكومية، بهدف تكريم الآباء الذين قدموا تضحيات استثنائية في بناء أسرهم والمساهمة فى رفعة الوطن.
 

قنا نجع حمادى أملاك الدولة الخطة الاستثمارية نجع حمادي مجلس قروي الشعانية إزالة فورية

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