بعد 40 يوماً بالمياه.. العثور على جثة شاب الحجيرات الغارق بـ نيل قنا

عثر أهالى بقنا، على جثة شاب غارق فى نهر النيل بنطاق منطقة الشيخ عريان قبل خزان نجع حمادى شمال قنا.

وتبين أن الجثة للشاب مصطفى على عبدالحى، ابن قرية الحجيرات، والغارق منذ 40 يوماً فى مياه نهر النيل، والذى لم تتوقف محاولات البحث عنه خلال الفترة الماضية.

وجرى إخطار أجهزة الأمن بقنا، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإخطار ذويه لاستلام الجثمان، بعد إنهاء تصاريح الدفن.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وكان مصطفى علي عبد الحي، مقيم بقرية الحجيرات، غرق فى مياه نهر النيل منذ 40 يوماً، أثناء نزوله للسباحة فى النيل مع آخرين، ولم تفلح الجهود فى انتشال الجثمان، حتى عثر عليه صباح اليوم، بمنطقة الشيخ عريان بنطاق خزان نجع حمادى.