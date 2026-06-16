لأول مرة..لجنة دار الإفتاء المصرية بجامعة قنا لاستطلاع هلال شهر المحرم

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، حرص الجامعة على دعم مختلف الجهود الوطنية والعلمية والمجتمعية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مشاركة الجامعة في أعمال استطلاع الأهلة من خلال برنامج الفيزياء الجوية والفلك بكلية العلوم تعكس دورها العلمي الرائد وإسهامها في خدمة المجتمع وتوظيف إمكاناتها البحثية في القضايا ذات الصلة بالشأن العام.





جاء ذلك خلال مشاركة جامعة قنا في أعمال لجنة استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448هـ بمحافظة قنا، ضمن لجان الرؤية الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية، وذلك للمرة الأولى من داخل مركز بحوث الفلك بالجامعة.

وجرت أعمال الرصد تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح، عميد كلية العلوم، وبحضور الدكتورة إيمان فؤاد السيد، منسق برنامج الفيزياء الجوية والفلك، والدكتور خلف الله عمر قاسم، والدكتور بدري نوبي، عضوي هيئة التدريس بالبرنامج، إلى جانب الطالب محمد أحمد محمد عوض.

وشارك في أعمال اللجنة من جانب المحافظة الجيولوجي حسام الدين طه حسين، رئيس لجنة رؤية الأهلة، والأستاذ هاني محمود من مكتب العلاقات العامة بالمحافظة، والمهندس حافظ علي محمود من مديرية المساحة، كما شارك من مديرية أوقاف قنا كل من: الشيخ محمد أبو بكر والشيخ كامل فراج، ومن دار الإفتاء المصرية الشيخ عصام رمضان.





وخلال أعمال الرصد، أشاد أعضاء اللجنة بالموقع المتميز لمركز بحوث الفلك بجامعة قنا والإمكانات العلمية المتاحة به تحت إشراف برنامج الفيزياء الجوية والفلك، وأوصوا بأن يكون المركز نقطة رصد مستقبلية ضمن نقاط لجان الرصد التابعة لدار الإفتاء المصرية بمحافظة قنا.



وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن استضافة الجامعة لأعمال اللجنة تأتي في إطار توطيد أواصر التعاون مع المحافظة ودار الإفتاء المصرية، وتأكيدًا لدورها في خدمة المجتمع وتقديم الخبرات العلمية المتخصصة، بما يسهم في دعم الجهود المؤسسية وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.





