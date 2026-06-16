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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع المياه عن قريتين بدشنا في قنا لمدة 7 ساعات..اليوم

بيان مياه قنا
بيان مياه قنا
يوسف رجب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن قطع خدمة مياه الشرب عن قرية "فاو قبلي" و"نجع البخايتة" التابعين لمركز دشنا، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأن الانقطاع المؤقت للمياه، نتيجة البدء في تنفيذ أعمال ترحيل خط مياه الشرب الرئيسي، البالغ قطره 8 بوصة، نظراً لتعارضه المباشر مع الأعمال الإنشائية والحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذه في المنطقة.

وأضاف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وتستهدف هذه الخطوة تحديث البنية التحتية وضمان تكامل الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين دون إحداث تداخل بين شبكات المرافق المختلفة.

وأشار بيان شركة المياه، إلى أنه من المقرر أن تبدأ فترة الانقطاع في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم الثلاثاء، وأن فرق الطوارئ والصيانة التابعة لشركة المياه سوف تتواجد بشكل مكثف في الموقع للإشراف على أعمال الترحيل وضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بانتظام فور إتمام أعمال الربط الفني.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بجميع المواطنين القاطنين في المناطق المتأثرة، بالإضافة إلى أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الخدمية والحيوية المختلفة، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم البديلة من المياه الصالحة للشرب خلال ساعات الانقطاع السبع المقررة، وذلك تفادياً لتأثر الخدمات اليومية أو توقف العمل بتلك المنشآت.

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عدة قنوات للتواصل مع الجمهور وتلقي الاستفسارات أو الشكاوى العاجلة طوال فترة العمل، حيث يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن للمحافظة 125، أو التواصل عبر الأرقام الهاتفية المباشرة المخصصة وهي: 01275117991 و 01012646976، للإستفسار.

 


 

قنا مياه قنا شركة مياه الشرب فاو قبلي أخبار قنا

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