خلال جولة بشوارع نجع حمادي.. محافظ قنا يتابع مشروعات الرصف وتطوير خدمات الخطة الاستثمارية

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة بمدينة نجع حمادي، لمتابعة سير العمل بمشروعات رفع كفاءة الطرق الداخلية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المراكز والمدن وإعادة الوجه الحضاري لها.

رافقه خلال الجولة: المهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، وعمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد نصر، مستشار المحافظ للبيئة، وأحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعمرو ذكي، لجنة الفحص الفني لمعدات الحملة الميكانيكية، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة، حيث تابع خطة تركيب بلاط "الإنترلوك" بالشوارع المتفرعة من شارع حسني مبارك ومنطقة العمارات السكنية، وكذا الشوارع المحيطة بمستشفى الحميات، مما يساهم في تسهيل حركة المشاة وتطوير المظهر البصري للمناطق السكنية.

ووجّه محافظ قنا، بعمل المقايسات الفنية اللازمة لبدء رصف شارع مصطفى كامل، ومحيط الإدارة التعليمية، وشارع البريد، والتواصل المباشر مع المواطنين، موجهاً بضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

وشملت الجولة تفقد شارع المحكمة وصولاً إلى البنك الأهلي، حيث أشار المحافظ إلى ضرورة إجراء استطلاع رأي مباشر للأهالي وسكان المنطقة ومشاركتهم في خطة التطوير، لعمل "بلدورات" منسقة للأرصفة بالتعاون والتنسيق مع المواطنين بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

كما التقى محافظ قنا، عدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومطالبهم في مختلف القطاعات الخدمية، مؤكداً أن رضا المواطن وحل مشكلاته يأتيان على رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، وموجهاً المسؤولين المرافقين بوضع حلول فورية وعاجلة لكافة الشكاوى التي تم رصدها خلال الجولة.



