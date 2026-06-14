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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا تحقق مراكز متقدمة جمهورياً فى مسابقتى"التفوق الارشادى و الكشفى"

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

أعلن طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن فوز المديرية وحصولها على عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقتى"التفوق الارشادى"،" التفوق الكشفى" التى أشرفت على تنظيمهما الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتم تقييمهما من من خلال لجنة مختصة للعام الدراسى ٢٠٢٥-٢٠٢٦م.

وأوضح سعدالدين، بأن نتيجة مسابقة "التفوق الإرشادي" أسفرت عن فوز مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل ادارة نجع حمادي بالمركز  الثاني"براعم عام"، مدرسة الزهراء الخاصة إدارة  نجع حمادي المركز الثالث "براعم خاص"، وفازت مدرسة مدرسة وحدة الحراجية إدارة قوص بالمركز الثالث"زهرات عام".

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومدرسة الشهيد مصطفي محمد بخيت  إدارة قوص المركز الثالث "مرشدات إعدادى عام"، ومدرسة الشهداء الثانوية بنات إدارة قوص المركز الثالث "مرشدات متقدمة عام"، بينما حصد معهد النور للمكفوفين إدارة قنا المركز الثاني" ذوى الهمم".

وأضاف سعد الدين، جاءت نتيجة مسابقة" التفوق الكشفى"بفوز مدارس دريمز الخاصة ادارة قنا بالمركز الثاني "براعم خاص"، ومدرسة السلام الابتدائية ادارة قوص المركز الثاني "أشبال عام "، ومدرسة العبور الإعدادية إدارة قوص المركز الثاني"كشافة عام"، بينما فازت مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بنين إدارة قنا بالمركز الثاني "كشاف متقدم"، ومعهد النور للمكفوفين إدارة قنا المركز الثاني" التربية الخاصة". 
 

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للطلاب المشاركين والإدارات التعليمية الفائزة ، والقائمين على تنظيم المسابقات التى نفذتها الإدارة العامة للإنشطة بالمديرية بإشراف سوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ محمود نجيب سباق، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، وحسين سعد بلاش، مسئول مركزي الكشافة بالمديرية، وتوحه رجب، مسئول مركزي مرشدات، محمد سعيد مدير إدارة الأنشطة، لتعاونهم ومشاركتهم الفعالة في أنشطة والمسابقات الإرشادية.
 

وناشد سعد الدين، الطلاب بدوام الاستمرار وبذل مزيد من الجهد والتفانى لتفعيل النشاط الارشادى لما له من أهمية ودور فعال فى خدمة الأنشطة التربوية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، متمنياً مزيداً من التفوق والإنجازات والنتائج المشرفة لرفع اسم محافظة قنا عالياً فى مختلف المسابقات التى تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.
 

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