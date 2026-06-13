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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. زيارات ميدانية بقوص لدعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جولة المشروعات الخضراء
جولة المشروعات الخضراء
يوسف رجب

نظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية بقنا، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبرئاسة الأستاذ الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، زيارة لتفقد بعض المشروعات المنفذة من خلال عدد من الجمعيات التنموية بمركز قوص، في ضوء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأوضح الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، بأن الزيارة شملت الجمعية النسائية للمرأة الريفية، وجمعية الصعيد للتنمية بحجازة قبلي، والتي هدفت لتوعية المواطنين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وحثهم على المشاركة بمشروعاتهم في الدورة الرابعة الحالية من المبادرة، ورفع المشروعات على المنصة.
 

وتابع عبدالعليم، بأنه تم شرح كيفية التسجيل على المنصة لأصحاب المشروعات، وأن يسجل المشروع فى إحدى الفئات الستة وفقا للشروط، وأن تتوائم مكونات المشروع مع الأهداف التنموية لتحقيق الاستدامة، وأن يكون المشروع قابلا للتوسع والتكرار ويحقق الآثار الإقتصادية والاجتماعية والبيئة.

وأشار مستشار محافظ قنا، إلى أنه يجب التركيز على أهمية وجود المكون الذكي بالمشروع، حتى لو كان المشروع يتضمن مكون أخضر لكي يرقى لرفعه على المنصة ويتم قبوله من اللجنة موجهاً بضرورة تكثيف التوعية بالمبادرة، ووضع خطة ببرنامج زمني خلال الفترة المقبلة لتوعية الشباب وأصحاب المشروعات القائمة بالتنسيق مع الجامعة والجمعيات الأهلية لتشجيع أكبر عدد من الفئات المستهدفة للمشاركة بالمبادرة، ومساعدتهم لرفع مشروعاتهم على المنصة وتذليل أي عقبات تعوق التسجيل أو فهم المكونات وتقديم كل الدعم للمشاركين بالمبادرة.

ولفت عبدالعليم، إلى أن المشروعات التى تم زيارتها، هي مشروع إعادة تدوير الورق لصناعة منتجات منزلية، ومشروع إعادة تدوير الأقمشة لصناعة الكليم على النول، ومشروع تصنع منتجات خشبية وبعض الاثاثات البسيطة وديكورات من شجر السرسوع.

كما شهدت الندوة استعراضاً مفصلاً حول الفئة الخاصة بالمرأة، وأن يتضمن مكون المرأة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتمثيل المرأة فى القيادة وأن يكون لها دور فاعل في المشروع وتدريب عدد من السيدات وأن يتضمن المشروع خطة تنفيذية، خطة مستقبلية مع توفير محيط صحى وآمن للمرأة العاملة، مع توضيح الأثر البيئي وحثت العاملات والعاملين بالمشروعات على ضرورة التخلص الآمن للمخلفات أواستخدامها فى عمل منتجات مفيدة ذات قيمة.

وتناولت الندوة، التأكيد على أهمية تضمين المشروع دراسة جدوى مستوفاة، ولا بد أن يتضمن المشروع مكون أخضر ومكون ذكي، ومستوفي للاشتراطات الواردة بالمبادرة، بجانب التأكيد على أهمية أن يحقق المشروع بعض الأهداف الإنمائية وفقا لرؤية مصر 2030، من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز العمل المناخي والاقتصاد الدائري.

وتضمن فريق العمل من اللجنة التنفيذية، كل من محمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، والمهندس محمد نصر مستشار المحافظ للبيئة والمخلفات الصلبة، والمهندس هيثم شعبان، وحدة التنمية الحضارية بالمحافظة، والمهندسة إيمان محمد علي، المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والكيميائية أمانى صلاح، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام للمحافظة، والدكتورة ولاء ضرار عضو المكتب الفني، وحضور عدد من المسؤولين بالجمعيات.

قنا الجمعيات التنموية المبادرة الوطنية للمشروعات شجر السرسوع المشروعات الخضراء الذكية أخبار قنا

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