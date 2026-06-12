بدء أعمال لجنة حصر وتوثيق المباني التراثية والنسيج العمراني في دندرة بـ قنا

تفقدت اللجنة المختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل للمباني التراثية والنسيج العمراني بقنا، بناءً على بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبرئاسة الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، قرية دندرة لمباشرة أعمالها بالزيارة الميدانية الأولى.

وأوضح الدكتور محمد فهمي عبد العليم، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، أن أعمال اللجنة تختص بالحصر والتوثيق والتسجيل للمباني ذات القيمة التراثية والطابع المعماري المميز والنسيج الذي يشملها، وكذلك إعداد كتيب ترويجي لقرية دندرة بطباعة فاخرة يشمل أعمال اللجنة ومخططات الرفع والتوثيق الفوتوغرافي الآثاري والمعماري والإنشائي.

وأشار مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، إلى أن اللجنة بدأت الزيارة بعقد ورشة عمل لشرح وتوضيح آليات وخطوات العمل وأهداف اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة في أولى خطوات العمل قامت بمعاينة وتحديد نطاق الأعمال الخاص بعمليات التوثيق ميدانيًا.

ولفت عبدالعليم، إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها كلا من: الأستاذ الدكتور محمد عبدالشافي مغربي، أستاذ التاريخ بجامعة جنوب الوادي وكيلًا للجنة، وهيثم شعبان خلف، وأسماء عز الدين، أعضاء وحدة التنمية الحضرية، ومحمود شحاتة، ممثل قطاع الٱثار الإسلامية بقنا، أسامة فخري، سكرتير الوحدة القروية بدندرة، دعاء جمال، مهندس تنظيم المنطقة، ومحمد عبدالحليم، مدير إدارة السياحة.

وأضاف مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، بأن هذه الخطوة تأتى في إطار وضع رؤية شاملة للتنمية الحضرية بقرية دندرة، والوقوف على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان تحقيق خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.



