إزالة 88 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعية في قنا

​واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بقيادة أشرف أنور، رئيس المركز، تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ 86 حالة تعدٍ بمناطق متفرقة بنطاق المركز والمدينة، في إطار خطة المحافظة للتصدي للبناء المخالف والحفاظ على أراضي الدولة.



​وأوضح أنور أن قرية المحروسة شهدت تنفيذ 85 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالبناء، وذلك تحت إشراف محمد عبدالحفيظ، ومحمد عز، نائبي رئيس المدينة، ورمضان سالم، رئيس القرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة التعديات بالكامل.



​كما أشار رئيس المركز إلى تنفيذ حالة إزالة بناء بدون ترخيص بمساحة تقدر بنحو 60 متراً بمنطقة الفواخير بحي السيد عبدالرحيم بمدينة قنا، بمشاركة فراج الوحش، نائب رئيس المركز، حيث جرى إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.



​وفي مركز ومدينة فرشوط، نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف ممدوح عباس، رئيس المركز، حملتي إزالة لحالتي تعدٍ على أرض زراعية بإجمالي مساحة تقدر بنحو 250 متراً، تمثلت في أعمدة خرسانية للدور الأرضي ومبانٍ من البلوك بالدور الأرضي، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها.



من جانبه ​أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة.

وشدد محافظ قنا، على عدم التهاون مع أي مخالفات والتعامل الفوري معها من خلال حملات الإزالة المكثفة التي تنفذها الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن.



