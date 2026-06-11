محافظ قنا يوجه بنشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى

وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة نشر وتعليق جداول توزيع وشحن الأسمدة الآزوتية المدعمة بكافة الجمعيات الزراعية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، فى أماكن ظاهرة وواضحة للمزارعين، بما يضمن اطلاعهم على مواعيد وكميات الشحن المقررة بكل جمعية، ويسهم في تيسير حصولهم على المقررات السمادية وتحقيق مبدأ الشفافية في عمليات التوزيع.

وأوضح محافظ قنا، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها وفق الضوابط المنظمة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة بيانات خطط الشحن والتوزيع أمام المواطنين بما يسهم في تنظيم عملية الصرف وتخفيف الأعباء عن المزارعين.





وأكد الببلاوي، ضرورة التزام الإدارات الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية بنشر جداول الشحن فور ورودها ووضعها على لوحات الإعلانات بمقار الجمعيات في أماكن بارزة، مع تحديثها بصورة دورية وفقًا للخطط الواردة من الجهات المختصة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، تتابع بصورة مستمرة انتظام عمليات شحن وتوزيع الأسمدة المدعمة، لضمان توفيرها بالكميات المقررة وتلبية احتياجات المزارعين خلال المواسم الزراعية المختلفة.

وأضاف الببلاوي، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لهم.

