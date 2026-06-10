دون خسائر.. اندلاع حريق في أشجار نخيل بصحراوي قنا أمام قرية الترامسة|صور

اندلع حريق فى أشجار نخيل بطريق قنا الأقصر الصحراوى الغربى، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق فى أشجار نخيل بطريق قنا الأقصر الصحراوى الغربى أمام قرية الترامسة.

وتبين أن الحريق اندلع فى أشجار نخيل على جانب الطريق الصحراوى السريع، دون أن تلحق أى أضرار بالكتلة السكنية.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.