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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تُعلن تقريرها السنوي للتصنيف الدولي والاستدامة 2025/2026

بيان الجامعة
بيان الجامعة
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن صدور التقرير السنوي للجنة التصنيف الدولي والاستدامة للعام الجامعي 2025 / 2026م، والذي يرصد الحصاد الشامل لجهود الجامعة في دمج أهداف التنمية المستدامة "SDGs "للأمم المتحدة ضمن منظومتها الأكاديمية، والبحثية، والتشغيلية، والخدمية داخل الحرم الجامعي.

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذا التقرير يمثل وثيقة رسمية تترجم رؤية الإدارة العليا للجامعة وتحركاتها الفعلية على أرض الواقع نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد، وتحسين جودة الخدمات الرقمية والبيئية المقدمة لجميع منسوبي الجامعة والمجتمع الخارجي.

وأشار عكاوى، إلى أن التقرير يتناول طفرة علمية غير مسبوقة في مجال البحث العلمي المرتبط بالاستدامة؛ حيث نجحت الجامعة في نشر نحو 3,680 بحثاً علمياً مدرجاً بقاعدة بيانات Scopus العالمية حتى عام 2025، موضحاً بأن التقرير كشف عن تصدر الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهية" للمرتبة الأولى بواقع 1,192 بحثاً، يليه الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بـ 824 بحثاً، ثم الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية " بـ 297 بحثاً، مما يبرز التنوع والتكامل في إسهامات الجامعة لمعالجة القضايا البيئية والصحية العالمية.

وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن التقرير يستعرض الحضور المتنامي لجامعة قنا في التصنيفات الدولية المرموقة؛ حيث أُدرجت الجامعة ضمن الفئة "1201–1250 "عالمياً في تصنيف QS للاستدامة، إلى جانب مواصلة ريادتها في مؤشر الجامعات الخضراء العالمي "UI GreenMetric"، بفضل المبادرات البيئية المطبقة في البنية التحتية، وإدارة المياه، والنفايات، والنقل المستدام، والتعاون البحثي الدولي.

فيما أكد الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن التقرير يسلط الضوء على خطط الجامعة الطموحة في إدارة استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية، وتطوير منظومة متكاملة لفصل النفايات العضوية وإعادة التدوير، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، بجانب إطلاق مبادرات نوعية لتنظيم حركة النقل النظيف داخل الحرم الجامعي، ونشر ثقافة الاستدامة عبر دمج مفاهيمها في البرامج الأكاديمية.

وأشاد نائب جامعة قنا، بما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ  تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، مؤكداً أن المحافظة على هذه المكتسبات وتعزيز مكانة الجامعة عالمياً مستقبلاً يتطلب استمرار وتيرة تطوير البنية التحتية المستدامة، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتطبيق مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس بما يتناسب  مع أفضل الممارسات العالمية.

قنا جامعة قنا التصنيف الدولي ترشيد استهلاك الموارد الانبعاثات الكربونية أخبار قنا

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