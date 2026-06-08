محافظ قنا يتابع مع الري وبحوث النيل إصلاح انهيار جسر طراد النيل بنجع حمادى

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع لجنة من الري وحماية النيل ومعهدى بحوث النيل والانشاءات، لمتابعة آخر المستجدات والموقف التنفيذي الخاص بإصلاح انهيار جسر طراد النيل بمركز نجع حمادي، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على البنية التحتية وسلامة المواطنين.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع، إلى تقرير مفصل يتضمن آخر الموقف التنفيذي بشأن المقايسات والدراسات الهندسية التي تم إعدادها، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال الجلسات والمعاينات الفنية الفورية لموقع الانهيار التي قامت بها اللجان المتخصصة لتحديد حجم الأضرار وسبل معالجتها.

ووجه الببلاوي، بضرورة سرعة إنجاز الجدول الزمني المحدد والبدء الفوري في تنفيذ أعمال الإصلاح على مراحل متتالية، مشددًا على أهمية العمل وفق الحلول الهندسية المتقنة والمطابقة للمواصفات الفنية القياسية لضمان عدم تكرار الأزمة وتأمين الجسر بشكل مستدام.

وأشار محافظ قنا، إلى الأهمية القصوى للتنسيق الفوري والدائم مع كافة الجهات المعنية بقطاعات المرافق الحيوية، والتي تشمل شبكات الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي، لتأمين هذه الخطوط وتسهيل بدء الأعمال الإنشائية دون حدوث أي معوقات أو انقطاع في الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس صالح إبراهيم، وكيل وزارة الري، والمهندس محمد سعيد، مفتش حماية النيل بقنا، والمهندس محمد السيد، معهد بحوث النيل، والدكتور محمد مدحت، معهد بحوث الإنشاءات، والمهندس محمد مصطفى، مدير عام المياه الجوفية.

