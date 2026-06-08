قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث فى دولة أسيوية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو المشاجرة المتداول
هيئة سلامة الغذاء: تحرير 22 محضرًا تموينيًا في الوادي الجديد
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر ارتفاع
مقترح برلماني لإنشاء وزارة جديدة بمصر بشأن «الأمن السيبراني»
الزمالك يواجه أزمة جديدة.. الأوقاف ترفع إيجار أرض ميت عقبة إلى 2 مليون جنيه شهريا
حسام البدري خارج الحسابات.. أحمد شوبير يكشف اسم أحد المرشحين لتدريب فريق بيراميدز
ضربة دبلوماسية لطهران.. عقوبات أوروبية ضد إيران بسبب مضيق هرمز
الخارجية: مد العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين
مقترح برلماني لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية
جيش الاحتلال يزعم مقتل 3 قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في غزة
رئيس العلمين الجديدة: استعدادات مكثفة لاستقبال الفعاليات الدولية
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع مع الري وبحوث النيل إصلاح انهيار جسر طراد النيل بنجع حمادى

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع لجنة من الري وحماية النيل ومعهدى بحوث النيل والانشاءات، لمتابعة آخر المستجدات والموقف التنفيذي الخاص بإصلاح انهيار جسر طراد النيل بمركز نجع حمادي، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على البنية التحتية وسلامة المواطنين.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع، إلى تقرير مفصل يتضمن آخر الموقف التنفيذي بشأن المقايسات والدراسات الهندسية التي تم إعدادها، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال الجلسات والمعاينات الفنية الفورية لموقع الانهيار التي قامت بها اللجان المتخصصة لتحديد حجم الأضرار وسبل معالجتها.

ووجه الببلاوي، بضرورة سرعة إنجاز الجدول الزمني المحدد والبدء الفوري في تنفيذ أعمال الإصلاح على مراحل متتالية، مشددًا على أهمية العمل وفق الحلول الهندسية المتقنة والمطابقة للمواصفات الفنية القياسية لضمان عدم تكرار الأزمة وتأمين الجسر بشكل مستدام.

وأشار محافظ قنا، إلى الأهمية القصوى للتنسيق الفوري والدائم مع كافة الجهات المعنية بقطاعات المرافق الحيوية، والتي تشمل شبكات الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي، لتأمين هذه الخطوط وتسهيل بدء الأعمال الإنشائية دون حدوث أي معوقات أو انقطاع في الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس صالح إبراهيم، وكيل وزارة الري، والمهندس محمد سعيد، مفتش حماية النيل بقنا، والمهندس محمد السيد، معهد بحوث النيل، والدكتور محمد مدحت، معهد بحوث الإنشاءات، والمهندس محمد مصطفى، مدير عام المياه الجوفية.
 

قنا انهيار جسر طراد النيل نجع حمادي البنية التحتية الحلول الهندسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

الأهلي

أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم يستعرض أمام مجلس النواب جهود تطوير التعليم الفني وربطها بسوق العمل

رئيس الوزراء

مدبولي يكلف بعرض الصورة النهائية لمبادرة تشجيع تركيب الواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: مصر تتبنى رؤية شاملة لبناء فضاء رقمي آمن وحماية البنية التكنولوجية

بالصور

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد