أخبار قنا| إصابة 13مراقبة امتحانات في حادث انقلاب ميكروباص.. افتتاح مشروعات تطويرية ووحدات متخصصة بمستشفى المعبر الجامعى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، حملة نظافة مكبرة فى قوص ترفع 100طن مخلفات وتراكمات بمشاركة الأهالى، إزالة 10 حالات تعد وفك شدات خشبية في حملات مكثفة بنجع حمادى، وكيل وزارة التربية والتعليم يطمئن على المراقبات الـ 13 المصابات في حادث انقلاب ميكروباص، افتتاح مشروعات تطويرية ووحدات طبية متخصصة بمستشفى المعبر الجامعى، غرامة 5 آلاف جنيه لرش الشوارع بمياه الشرب وحملات لضبط المخالفين، فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعى ينقذ مريضة أصيبت فى حادث قطار، مصرع صغير صعقاً بالكهرباء أثناء اللهو بكاتيل شاى، السجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، مصرع طفـ.لة داخل منزلها فى قرية السمطا في ظروف غامضة، فيديوهات السوشيال ميديا كشفتهم.. السجن 15عاماً لعصابة غرف الصرف الصحى.



قنا..حملة نظافة مكبرة فى قوص ترفع 100طن مخلفات وتراكمات بمشاركة الأهالى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، برئاسة الدكتور علاء شاكر، حملة مكبرة للنظافة والتجميل نجحت خلالها في رفع 100 طن من المخلفات والتراكمات القائمة داخل دائرة مجلس قروي "حجازة قبلي"، وذلك باستخدام المعدات والآلات التابعة للوحدة المحلية لضمان عودة المظهر الحضاري للمنطقة.

من جانبه أوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الحملة شهدت تضافر الجهود، بمشاركة معدات المجتمع المدني والأهالي مع معدات الوحدة المحلية، مما ساهم بشكل فعال في تسريع وتيرة العمل وإنجاز المهام المطلوبة بكفاءة عالية.

إزالة 10 حالات تعد وفك شدات خشبية في حملات مكثفة بنجع حمادى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز جهودها المكثفة، حيث أسفرت الحملات الميدانية عن تنفيذ ٧ حالات إزالة فورية لتعديات ومخالفات بناء بعدد من القرى شملت إزالة أعمدة خرسانية وتخشيب للدور الثالث العلوي على مساحة ١٧٥ مترا مربعا بقرية الحلفاية بحري، برئاسة مساعد فارس، وردم قواعد خرسانية على مساحة مماثلة بناحية السماينة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأنه تم إزالة سور مخالف على مساحة ٩٠ متزا مربعا بقرية أولاد نجم بهجورة، برئاسة عزت عمر، فضلا عن تنفيذ ٣ حالات إزالة فورية بقرية السلامية برئاسة عماد محمود، الأسوار مخالفة أقيمت بالمخالفة للقانون.



وكيل تعليم قنا يطمئن على المراقبات الـ 13 المصابات في حادث انقلاب ميكروباص

زار طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مصابي حادث السير الذي تعرضت له ١٣ من المنتدبات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، أثناء توجههم إلى لجان الامتحانات بمدينة أبوتشت، وذلك بمستشفى الألومنيوم بنجع حمادى، ومستشفى فرشوط المركزى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن حادث انقلاب السيارة وقع صباح اليوم الأحد، وكان يستقلها عدد من المدرسات المنتدبات إلى لجان امتحانات بمركز أبوتشت للمراقبة على أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، أسفر عن إصابة ١٣، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وجرى المتابعة والإطمئنان عليهن.



افتتاح مشروعات تطويرية ووحدات طبية متخصصة بمستشفى المعبر الجامعى بقنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عدد من الوحدات الطبية المتخصصة بمستشفى المعبر الجامعي بعد أعمال التطوير والتحديث الشامل، في إطار إستراتيجية جامعة قنا للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث المعايير الطبية والعلمية.

تضمنت الافتتاحات، وحدة علاج الآلام المزمنة، والتي تم تجهيزها وفق أحدث النظم الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متخصصة، حيث تضم غرفة للتدخل المحدود، وغرفتي إفاقة للرجال والسيدات، بالإضافة إلى غرفة السونار وما يلزمها من تجهيزات وأجهزة حديثة تسهم في تقديم خدمة علاجية متكاملة للمرضى.

غرامة 5 آلاف جنيه لرش الشوارع بمياه الشرب وحملات لضبط المخالفين بقنا

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تطبيق غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه، لكل من يرش الشوارع باستخدام مياه الشرب.



وأوضح محافظ قنا، بأن الدولة لن تتهاون مع أي سلوكيات عشوائية تهدر الثروة المائية، التى يجب أن يتكاتف ويتعاون الجميع فى الحفاظ عليها.

فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى قنا الجامعى ينقذ مريضة أصيبت فى حادث قطاركزت

نجح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية، في إنقاذ حياة مريضة 47 عامًا، تعرضت لإصابة بالغة إثر حادث قطار، بعد إجراء جراخة دقيقة لتثبيت لعظمة القص بالصدر.

قال الدكتور عبدالرحمن خيرى، مدير مستشفى الحرم الجامعى، إن المستشفى استقبل مريضة تعاني من كسر حاد بعظمة القص مصحوبًا بنزيف حاد داخل الصدر وهبوط شديد بالدورة الدموية وانخفاض حاد في ضغط الدم ونقص شديد في نسبة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى وجود كسور متعددة بمناطق مختلفة من الجسم.

مصرع صغير صعقاً بالكهرباء أثناء اللهو بكاتيل شاى في قنا

لقى طفل مصرعه، صعقا بالكهرباء، داخل منزله بمركز نجع حمادي شمال قنا، أثناء اللهو بغلاى شاى" كاتيل".



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء بقرية نجع موسى علام التابع لمركز نجع حمادى.

السجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، بنطاق دائرة قسم شرطة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 5 يناير من عام 2026 عندما تمكنت قوة أمنية من ضبط ع.م.ع.م 42 عاما، بنطاق دائرة قسم شرطة قنا، بحوزته 7 قطع من مخدر الحشيش، و 5 أكياس شفافة تحوي مادة الشابو.

في ظروف غامضة..مصرع طفـ.لة داخل منزلها فى قرية السمطا بقنا

لقيت طفـ..لة مصرعها في ظروف غامضة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، وجرى نقل جثتها الى المشرحة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفـ..لة فى ظروف غامضة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

فيديوهات السوشيال ميديا كشفتهم.. السجن 15عاماً لعصابة غرف الصرف الصحى بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 4 متهمين بسرقة أغطية غرف الصرف الصحى بدائرة قسم شرطة قنا، بالسجن 15سنة.

ترجع وقائع القضية إلى 15 يناير من عام 2026، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات تفيد استقلال ٤ أشخاص ٢ تروسيكل، واستيلائهم على أغطية غرف الصرف الصحى بمنطقة حي الزهور وشارع الـ 16 بدائرة قسم شرطة قنا، باستخدام فأس.