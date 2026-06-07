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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. إزالة 10 حالات تعد وفك شدات خشبية في حملات مكثفة بنجع حمادى

فك شدات خشبية بنجع حمادى
فك شدات خشبية بنجع حمادى
يوسف رجب

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز جهودها المكثفة، حيث أسفرت الحملات الميدانية عن تنفيذ ٧ حالات إزالة فورية لتعديات ومخالفات بناء بعدد من القرى شملت إزالة أعمدة خرسانية وتخشيب للدور الثالث العلوي على مساحة ١٧٥ مترا مربعا بقرية الحلفاية بحري، برئاسة مساعد فارس، وردم قواعد خرسانية على مساحة مماثلة بناحية السماينة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأنه تم إزالة سور مخالف على مساحة ٩٠ متزا مربعا بقرية أولاد نجم بهجورة، برئاسة عزت عمر، فضلا عن تنفيذ ٣ حالات إزالة فورية بقرية السلامية برئاسة عماد محمود، الأسوار مخالفة أقيمت بالمخالفة للقانون.

وأشار الزمان، إلى أنه تم إزالة حالة تعد على أرض زراعية بناحية الشرقي بهجورة التابعة للوحدة المحلية القرية أولاد نجم القبلية، برئاسة محمد راشد رئيس القرية، حيث تم رصد أعمال حفر أساسات على مساحة نصف قيراط، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وتنفيذ الإزالة الفورية وردم الحفر بالكامل قبل الشروع في أي أعمال بناء مخالفة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلي لمركز ومدينة نجع حمادى، كما تم إزالة حالتي بناء مخالف، حيث تم فك شدة خشبية للدور الثاني العلوي، بناحية نجع قبول، وفك شدة خشبية للدور الأول العلوي بعزبة آدم، وذلك قبل استكمال الأعمال المخالفة في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والحفاظ على النسق العمراني ومنع البناء العشوائي.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية اليومية لكافة القطاعات الخدمية والتصدي الحاسم المخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على هيئة القانون وتحسين جودة الخدمات الأساسية داخل القرى والمراكز.
 


قنا إزالة فورية نجع حمادى فك شدة خشبية البناء العشوائي أخبار قنا

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