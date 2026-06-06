قنا.. نقل موقف"المسيد" بقوص لمجمع المواقف الجديد لإنهاء التكدس المروري

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة مكبرة لنقل موقف سيارات "المسيد" الكائن بمنطقة المطافي، إلى مجمع مواقف سيارات "البيك أب" بشرق المدينة.

وأصدر محافظ قنا، توجيهاته خلال الزيارة بمركز قوص، بنقل الموقف إلى مجمع مواقف سيارات "البيك أب" الخاص بقرى "حجازة، قفط، والعليقات" الواقع بشرق المدينة، وذلك لفك التشابك المروري في منطقة المطافي التي تصنف كأحد أكثر المناطق كثافة سكانية، نظراً لموقعها الحيوي وسط مجمع مدارس يضم "المدرسة الثانوية الصناعية بنات، والمدرسة الثانوية العسكرية بنين"، فضلاً عن قربها الشديد من مطالع ومنازل كوبري مزلقان السكة الحديد باتجاه طريق النصر، والذي يشهد ضغطاً مرورياً كثيفاً لاسيما في أوقات الذروة.

وقاد الحملة الميدانية المكبرة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء هاني الأوربي، مساعد مدير أمن قنا، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، الرائد أحمد بطران، مباحث مرور قنا، والنقيب حسام العمدة، إدارة المرور بقنا، ومحمد حسن، مدير اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة.



من جانبه، تفقد رئيس مركز ومدينة قوص المجمع الجديد، لمراجعة كافة اللوجستيات والمرافق الخاصة به، وتسكين السيارات في أجواء منظمة، والتأكد من كفاءة منظومة الإضاءة، وتوافر المياه والمرافق الأساسية التي تضمن راحة السائقين والمواطنين علي حد سواء.

وفي سياق متصل، وجه رئيس المدينة مسؤولي إدارة المواقف بضرورة التواجد الميداني المستمر على مدار الساعة، تحسباً لرصد أي شكاوى أو عقبات تواجه المواطنين أو السائقين والعمل على حلها فوراً، مؤكداً أن غرفة العمليات بالوحدة المحلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة انتظام العمل بالموقف الجديد.





