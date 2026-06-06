قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طموحات إيلون ماسك: عطلات سياحية إلى القمر وحياة بشرية على سطح المريخ
نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تسجل أسوأ خسائر أسبوعية منذ انهيار FTX
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى
الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل
أمين الإصلاح والنهضة: الدولة نجحت في مواءمة التشريعات مع معايير العمل الدولية
رغم أزمة الوقود العالمية.. مصر للطيران تتجاوز التحديات ومطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية
موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية
عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
يورونيوز: إسبانيا على أعتاب صيف لاهب بحرارة تقترب من 40 مئوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. نقل موقف"المسيد" بقوص لمجمع المواقف الجديد لإنهاء التكدس المروري

موقف سيارات المسيد
موقف سيارات المسيد
يوسف رجب

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة مكبرة لنقل موقف سيارات "المسيد" الكائن بمنطقة المطافي، إلى مجمع مواقف سيارات "البيك أب" بشرق المدينة.

وأصدر محافظ قنا، توجيهاته خلال الزيارة بمركز قوص، بنقل الموقف إلى مجمع مواقف سيارات "البيك أب" الخاص بقرى "حجازة، قفط، والعليقات" الواقع بشرق المدينة، وذلك لفك التشابك المروري في منطقة المطافي التي تصنف كأحد أكثر المناطق كثافة سكانية، نظراً لموقعها الحيوي وسط مجمع مدارس يضم "المدرسة الثانوية الصناعية بنات، والمدرسة الثانوية العسكرية بنين"، فضلاً عن قربها الشديد من مطالع ومنازل كوبري مزلقان السكة الحديد باتجاه طريق النصر، والذي يشهد ضغطاً مرورياً كثيفاً لاسيما في أوقات الذروة.

وقاد الحملة الميدانية المكبرة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء هاني الأوربي، مساعد مدير أمن قنا، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، الرائد أحمد بطران، مباحث مرور قنا، والنقيب حسام العمدة، إدارة المرور بقنا، ومحمد حسن، مدير اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة.
 

من جانبه، تفقد رئيس مركز ومدينة قوص المجمع الجديد، لمراجعة كافة اللوجستيات والمرافق الخاصة به، وتسكين السيارات في أجواء منظمة، والتأكد من كفاءة منظومة الإضاءة، وتوافر المياه والمرافق الأساسية التي تضمن راحة السائقين والمواطنين علي حد سواء.

وفي سياق متصل، وجه رئيس المدينة مسؤولي إدارة المواقف بضرورة التواجد الميداني المستمر على مدار الساعة، تحسباً لرصد أي شكاوى أو عقبات تواجه المواطنين أو السائقين والعمل على حلها فوراً، مؤكداً أن غرفة العمليات بالوحدة المحلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة انتظام العمل بالموقف الجديد.



قنا موقف سيارات منطقة المطافي مركز قوص الموقف الجديد أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

زوجة خالد سرحان

جدل زوجة خالد سرحان بسبب شفتيها .. إليك طرق الوقاية من هجرة الفيلر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للبشرة عند استخدام فيتامين سي بانتظام؟.. دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري

الزيتون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون؟.. فوائد صحية لا تعرفها

بالصور

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V

نشرة المرأة والمنوعات| طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته.. نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد