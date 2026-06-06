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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. إحالة المتغيبين للتحقيق بوحدتي صحة القناوية والسلامية بنجع حمادي

جولة نجع حمادى
جولة نجع حمادى
يوسف رجب



أجرى حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، جولة ميدانية ليلية مفاجئة على وحدتي صحة القناوية والسلامية، للتأكد من انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية المكلفة بالنوبتجيات، ومدى جاهزية الوحدات لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. 



وأوضح رئيس مركز نجع حمادي ، بأن الجولة شملت المرور على مختلف أقسام الوحدتين، وأسفرت عن رصد عدد من حالات الغياب بين أفراد طاقم التمريض والأطباء المكلفين بالعمل خلال فترة النوبتجية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بإحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعمل.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، استمرار هذه الجولات المفاجئة وعدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس مصلحة المواطن، فى مختلف القطاعات التابعة للوحدة. 

وأضاف الزمقان، بأن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة والمحافظة لرفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين عليها، وضمان تحقيق الانضباط والالتزام الكامل داخل منظومة الرعاية الأولية بمختلف القرى والنجوع التابعة لمركز نجع حمادي.

من جانبه أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل المؤسسات الخدمية.
 


 

قنا نجع حمادي صحة القناوية الأطقم الطبية حالات الغياب المؤسسات الصحية

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