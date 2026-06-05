جهود مكثفة لانتشال جثمان طفل غارق فى مياه النيل بـ قنا

تكثف فرق الإنقاذ النهرى بقنا، جهودها لانتشال جثمان طفلة غارق فى مياه النيل بنطاق مركز قوص جنوب قنا، وسط محاولات أهلية للشباب للمساعدة فى أعمال البحث.

وتشهد المناطق المحيطة بنهر النيل والتى شهدت واقعة الغرق، تواجد مكثف للأهالى، أملاً فى ظهور الجثمان على سطح المياه.

وناشدت أسرة الصغير الغارق، بتكثيف الجهود من قبل المختصين وأصحاب الخبرة فى هذا الشأن، لانتشال الجثمان، قبل أن يتحرك فى مياه النيل شمالاً، تخفيفاً لمعاناتهم وحزنهم على فقيدكم.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد، غرق عبده محمود فوزي 13 عامًا، فى مياه نهر النيل بنطاق مركز قوص.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

