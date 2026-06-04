محافظ قنا يوجّه بسرعة تشغيل وتدريب الكوادر الفنية للمجزر نصف الآلي بـ«قوص» | صور

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المجزر النصف آلي بمدينة قوص لمتابعة الموقف التنفيذي والاستعدادات الخاصة بتشغيله، والوقوف على جاهزية المعدات والمنشآت، بما يسهم في تطوير منظومة المجازر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد نصر، مدير الإدارة البيطرية بقنا، والدكتور محمود الضوي، مدير الإدارة البيطرية بقوص، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المشروع.

وخلال الجولة، كلف محافظ قنا، مديرية الطب البيطري بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن توصيف المعدات الموردة للمجزر، وتحديد الطاقة التشغيلية الفعلية له من حيث عدد الرؤوس التي يمكن ذبحها يومياً، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما وجه الببلاوي، بضرورة عرض خطة توزيع الأطباء البيطريين على مستوى المحافظة، بما يحقق التوازن في تقديم الخدمات البيطرية، ويدعم كفاءة العمل داخل المجازر والوحدات البيطرية المختلفة، وفقاً للاحتياجات الفعلية بكل مركز ومدينة.

وأكد محافظ قنا، أهمية التنسيق بين مديرية الإسكان والشركة الموردة للمعدات لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمجزر، بهدف رفع كفاءتهم الفنية، وتعريفهم بآليات تشغيل واستخدام المعدات الحديثة، بما يضمن التشغيل الآمن والفعال للمجزر، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة.







