استجابة للمواطنين.. محافظ قنا: قبول 200 طلب علاج على نفقة الدولة يوميا

​فاجأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مستشفى قوص المركزي في جولة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالى مركز قوص.

​رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركزي، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

​وخلال جولته، تفقد محافظ قنا قسم الأطفال، والعناية المركزة للأطفال، وقسم الحضانات، والصيدلية، حيث تابع سير العمل داخل الأقسام المختلفة، واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال الحالات المختلفة.

​واستمع الببلاوي، إلى شكاوى عدد من المواطنين المترددين على المستشفى، موجهاً بسرعة التعامل مع مطالبهم، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية، كما اطمأن على تواجد الأطقم الطبية، وانتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

​وفي استجابة مباشرة لمطالب المواطنين، وجه محافظ قنا برفع عدد طلبات العلاج على نفقة الدولة التي يتم قبولها يومياً من 100 طلب إلى 200 طلب، مع مد فترة العمل الخاصة باستقبال الطلبات حتى الساعة الرابعة والخامسة مساءً، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية.

