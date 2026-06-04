قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل مديرية تعليم الدقهلية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بإدارة نبروه
قناة بنما تعزز استعداداتها لمواجهة مخاطر إل نينيو وحماية انسيابية التجارة العالمية
شوبير يكشف كواليس جلسة فسخ تعاقد الأهلي مع توروب
أسعار شرائح المياه 2026.. كيف تُحسب الفاتورة الجديدة؟
المونوريل وسيلة انتقال عصرية بمعايير عالمية.. أستاذ هندسة طرق يوضح
ترامب يلوّح بإنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا قُتل جنود أمريكيون
فترة أقصى الاحتياجات.. تفاصيل خطة صيانة وتأهيل المحطات والمنشآت المائية بالدقهلية
تطهير 3600 كم ترع ومصارف.. وزير الري يوجّه بـ 5 قرارات عاجلة بالدقهلية
قرار جديد لوزير المالية بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للجمارك .. مستندات وتفاصيل
تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في الجيزة
تزيد إحساس الحرارة بـ 2 درجة.. تفاصيل تحذيرات الأرصاد من طقس الخميس
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يسهل إقالة آلاف الموظفين الحكوميين مرتفعي الأجور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للمواطنين.. محافظ قنا: قبول 200 طلب علاج على نفقة الدولة يوميا

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

​فاجأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مستشفى قوص المركزي في جولة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالى مركز قوص.

​رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركزي، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

​وخلال جولته، تفقد محافظ قنا قسم الأطفال، والعناية المركزة للأطفال، وقسم الحضانات، والصيدلية، حيث تابع سير العمل داخل الأقسام المختلفة، واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال الحالات المختلفة.

​واستمع الببلاوي، إلى شكاوى عدد من المواطنين المترددين على المستشفى، موجهاً بسرعة التعامل مع مطالبهم، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية، كما اطمأن على تواجد الأطقم الطبية، وانتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

​وفي استجابة مباشرة لمطالب المواطنين، وجه محافظ قنا برفع عدد طلبات العلاج على نفقة الدولة التي يتم قبولها يومياً من 100 طلب إلى 200 طلب، مع مد فترة العمل الخاصة باستقبال الطلبات حتى الساعة الرابعة والخامسة مساءً، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية.

قنا الخدمات الصحية مستشفى قوص المركزي مركز قوص الرعاية الصحية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي

المتهم

طالب الزقازيق المتهم باستدراج الفتيات لشقة خاصة يعترف: كان بإرادة البنات دون ابتزازهن

نتنياهو وترامب

طرد نجله وتجميد ممتلكات عائلته.. تقرير يكشف حقيقة توتر علاقة ترامب ونتنياهو

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا لتكثيف إطلاق القوافل المتكاملة داخل وخارج مصر

قافلة المساعدات الإنسانية الـ208 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ208 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تصدر بيانا بعد ضبط طبيب مزيف ينتحل صفة رئيس قسم جراحات القلب

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد