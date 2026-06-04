أخبار قنا.. غلق وتشميع حمام سباحة وإنذار منشآت مخالفة بنجع حمادي.. وإحالة مدير مستشفى نقادة المركزى للتحقيق

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في جودة بيانات المعامل والأجهزة العلمية، غلق وتشميع حمام سباحة وإنذار منشآت مخالفة بنجع حمادي، افتتاح معرض مشروعات تخرج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الواد الأهلية، إحالة مدير مستشفى نقادة المركزى للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير، المحافظ يوجّه بزيادة أعداد العمالة والسائقين للحملة الميكانيكية بـ "نقادة"، ويتفقد كورنيش النيل بنقادة سيرًا على الأقدام.





جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في جودة بيانات المعامل والأجهزة العلمية

استعرض مجلس جامعة قنا، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، تقرير البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية لشهر مايو 2026، والذي كشف عن تصدر جامعة قنا الجامعات المصرية في تحسين جودة بيانات الأجهزة العلمية والمعامل على منصة البنك القومي، حيث حصدت جامعة قنا المركز الأول على مستوى 33 جامعة مصرية ضمن فئة الجامعات المستقرة.

وتضمن التقرير تحليل أداء 33 جامعة مصرية في تحسين جودة بيانات الأجهزة العلمية والمعامل على منصة البنك القومي خلال الفترة من سبتمبر 2025 وحتى مايو 2026.بما يعكس نجاح الجامعة في تطوير منظومة إدارة وتحديث قواعد بيانات الأجهزة والمعامل ودعم البنية التحتية للبحث العلمي وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.





قنا.. غلق وتشميع حمام سباحة وإنذار منشآت مخالفة بنجع حمادي

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون المحال العامة الجديد، بما يسهم في تحقيق الانضباط وحماية المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، شهد مركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملات ميدانية مكثفة أسفرت عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المنشآت المخالفة، إلى جانب دعم ومتابعة المنشآت الملتزمة بالقانون، وذلك بقيادة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وعبير عبد الحافظ، رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة، إلى جانب ممثل إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادى، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية.

افتتاح معرض مشروعات تخرج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الواد الأهلية

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، المعرض الطلابي الأول لمشروعات التخرج بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتورة نهلة فتحي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قنا لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نجوى سعد، مدير برنامج الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادى الأهلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وتفقد رئيس جامعة قنا، المشروعات المشاركة بالمعرض، واستمع إلى شرح من الطلاب حول الأفكار التي تتناولها مشروعاتهم وآليات تنفيذها، وما تقدمه من حلول تقنية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية ودعم جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات، كما ناقش الطلاب في الجوانب العلمية والتطبيقية للمشروعات وآفاق تطويرها وتحويلها إلى نماذج قابلة للتنفيذ والاستفادة منها على أرض الواقع.





إحالة مدير مستشفى نقادة المركزى بقنا للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير



وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بإحالة مدير مستشفى نقادة المركزي، للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير في المتابعة والإشراف، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة داخل جميع أقسام المستشفى، للحفاظ على البيئة الصحية الآمنة للمرضى والمترددين، كما كلف وكيل مديرية الصحة بإعادة توزيع الكوادر الطبية بالإدارة الصحية بقوص، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا بمستشفى نقادة المركزي، شملت أقسام الحميات والغسيل الكلوي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل داخل المستشفى، والتأكد من توافر الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، ضمن جولته لتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية.

محافظ قنا يوجّه بزيادة أعداد العمالة والسائقين للحملة الميكانيكية بـ «نقادة»



وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بزيادة أعداد العمالة والسائقين لدعم جهود الحملة الميكانيكية وتمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة أكبر، مع التأكيد على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة لضمان استمرار جاهزية المعدات والمركبات.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية بالحملة الميكانيكية بمدينة نقادة لمتابعة مستوى الجاهزية والوقوف على كفاءة المعدات المستخدمة في دعم منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقد أعمال الترعة المغطاة بمدخل مدينة نقادة لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة.

محافظ قنا يتفقد كورنيش النيل بنقادة سيرًا على الأقدام



أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية سيرا على الأقدام بمدينة نقادة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش نقادة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وعدد من المناطق السكنية ذات الطابع المعماري الخاص، وذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية، وتحسين جودة الحياة بمختلف المراكز والمدن.

واستهل محافظ قنا، جولته بالاستماع إلى شرح مفصل بشأن مشروع كورنيش النيل بمدينة نقادة، والذي يجري تنفيذه بطول يقارب 1200 متر لخدمة نحو 200 ألف نسمة، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الدولة نحو تحسين المشهد الحضاري، والاستفادة من المقومات الطبيعية للمحافظة.