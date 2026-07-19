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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القاهرة تستضيف اجتماعا مصريا-إريتريا-صوماليا بمشاركة مستشار الرئيس الأمريكي

القاهرة تستضيف اجتماعا مصريا-إريتريا-صوماليا بمشاركة مستشار الرئيس الأمريكي
القاهرة تستضيف اجتماعا مصريا-إريتريا-صوماليا بمشاركة مستشار الرئيس الأمريكي
فرناس حفظي

 عقدت بالقاهرة اليوم الأحد ١٩ يوليو  سلسلة اجتماعات بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع  عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا، و عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، و مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية،  وذلك في إطار الجهود الرامية لإرساء السلم والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال استقباله اليوم "الأحد" لنظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، على دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وشدد على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في شتى المجالات لاسيما الأمنية والتجارية والبنية التحتية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وصناعة الدواء، والتصنيع الزراعي والغذائي بما يحقق تطلعات الشعبين والمصالح المشتركة.. منوها بضرورة مواصلة تعزيز التبادل التجاري بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

كما جدد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وصون مؤسساتها الوطنية، مشددا على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها، وإدانة مصر للخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة "أرض الصومال" على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

في سياق متصل، طلب وزير الخارجية مواصلة بذل كافة الجهود للإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين وضمان سلامتهم، ومواصلة انخراط السلطات الصومالية في هذه الأزمة، والعمل على إطلاق سراح المواطنين المصريين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية جدد التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في مجال إرساء الأمن والاستقرار، لاسيما في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، منوهاً بأهمية تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الوطنية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه الظواهر وتجفيف منابعها.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية العمل مع الشركاء الدوليين لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الصومالي بالدعم المصري المتواصل للصومال على المستويات السياسية والتنموية والأمنية.

وثمن المواقف المصرية الثابتة الداعمة لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة.

وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي وزير خارجية دولة إريتريا عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

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