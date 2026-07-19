أمير قطر ووزير الخارجية التركي يبحثان علاقات التعاون وجهود خفض التصعيد بالمنطقة

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في قصر لوسيل اليوم /الأحد/، علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقدم وزير الخارجية التركي، خلال اللقاء، التعازي إلى أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما التقي وزير الخارجية التركي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، خلال اللقاء، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واستعراض الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.